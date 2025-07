Samuele Privitera durante una gara dello scorso anno. Imago

Samuele Privitera, un giovane ciclista di Imperia, ha subito un tragico incidente durante il Giro della Valle d'Aosta, perdendo la vita dopo aver battuto la testa in una caduta. Nonostante i tentativi di rianimazione, non è sopravvissuto.

Hai fretta? blue News riassume per te Samuele Privitera, giovane ciclista ligure di 19 anni, è morto a causa di un grave incidente durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc.

L'incidente è avvenuto a Pontey, dove il giovane è caduto in discesa a causa di un dosso, sbattendo la testa contro una ringhiera, provocando un trauma cranico e un arresto cardiaco.

Nonostante i tentativi di rianimazione, il ciclista è deceduto, mentre un altro corridore ha riportato una frattura alla clavicola.

La tappa successiva è stata annullata in segno di lutto. Mostra di più

Non c'è stato nulla da fare per Samuele Privitera, un giovane ciclista ligure di 19 anni, che è deceduto dopo essere stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Umberto Parini di Aosta.

L'incidente è avvenuto durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc, una delle competizioni più prestigiose per gli Under 23. La tappa di giovedì è stata annullata in segno di lutto.

Come riferito dalla «Gazzetta dello Sport», l'incidente si è verificato a Pontey, nella Media Valle d’Aosta, a circa 50 chilometri dalla partenza e 35 dall'arrivo ad Aosta. Privitera è caduto in discesa, probabilmente a causa di un dosso, e ha perso il casco, battendo violentemente la testa contro un cancello o una ringhiera di ferro.

La velocità in quel tratto era elevata, vicina ai 70 km/h. L'impatto gli ha causato un grave trauma cranico e un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto e il successivo ricovero, non è stato possibile salvarlo.

Un altro corridore coinvolto nell'incidente ha riportato la frattura di una clavicola.

«Abbiamo fatto il possibile»

Filippo Borrione, direttore della gara, ha dichiarato: «Le ambulanze al seguito del corteo sono subito intervenute e il medico presente si è immediatamente reso conto della gravità della situazione e ha allertato il 118 per la rianimazione. Siamo amareggiati per quanto accaduto, riteniamo di aver fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza degli atleti».

Samuele Privitera, al secondo anno tra gli Under 23, correva per la Hagens Berman Jayco, una squadra giovanile di prestigio da cui sono emersi molti talenti.

Il giovane era fidanzato con Vittoria Grassi, attualmente impegnata agli Europei giovanili su pista in Portogallo. Quest'anno aveva partecipato a diverse competizioni, tra cui la Settimana Internazionale Coppi e Bartali e il Giro d’Italia Next Gen.

A marzo, aveva sfiorato la vittoria nella prima tappa dell'Istrian Sprint Tour. Il ciclismo era una passione di lunga data per lui, alimentata da esperienze come quella del Giro d'Italia 2015, quando incontrò il suo idolo Alberto Contador.

