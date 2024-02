Johannes Boe KEY

Johannes Boe ha scritto un'importante pagina della storia del biathlon a Nove Mesto.

Nell'ultima giornata dei Mondiali il norvegese si è infatti imposto nella 15km mass start, conquistando così la 20a medaglia d'oro iridata. Con questo trionfo il 30enne ha eguagliato il record del suo connazionale Ole Einar Bjoerndalen. Per i colori rossocrociati Sebastian Stalder ha offerto una buona prova, piazzando settimo a 1'12» dal primo. Nella 12,5km femminile ha trionfare è invece stata la francese Justine Braisaz-Bouchet. Giornata no per l'elvetica Lena Haecki-Gross, 24a con 5 errori.

