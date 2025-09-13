Dopo l’oro conquistato nello short track, Alessandra Keller si è messa al collo un’altra medaglia ai Mondiali in Vallese, quella di bronzo del cross-country, la sua prima in carriera in questa disciplina.
Vista andar via la svedese Jenny Rissveds, involatasi verso il successo, la 29enne elvetica ha combattuto per l’argento con la neozelandese Samara Maxwell fino al penultimo giro, quando è incappata in un momento di crisi.
Keller, che sembrava sul punto di perdere anche la terza posizione, è però riuscita a reagire e a regalare alla Svizzera la 14a medaglia.