MTB Bronzo per Alessandra Keller nel cross-country

Swisstxt

13.9.2025 - 15:36

Aveva vinto l'oro nello short track
Imago

Dopo l’oro conquistato nello short track, Alessandra Keller si è messa al collo un’altra medaglia ai Mondiali in Vallese, quella di bronzo del cross-country, la sua prima in carriera in questa disciplina.

SwissTXT

13.09.2025, 15:36

13.09.2025, 15:43

Vista andar via la svedese Jenny Rissveds, involatasi verso il successo, la 29enne elvetica ha combattuto per l’argento con la neozelandese Samara Maxwell fino al penultimo giro, quando è incappata in un momento di crisi.

Keller, che sembrava sul punto di perdere anche la terza posizione, è però riuscita a reagire e a regalare alla Svizzera la 14a medaglia.

