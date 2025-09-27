Anja Grossmann medaglia di bronzo nella gara in linea juniores 27.09.2025

Anja Grossmann ha regalato alla Svizzera la quarta medaglia ai Mondiali di Kigali.

SwissTXT, Redazione blue Sport Swisstxt

La 16enne lucernese ha conquistato il bronzo nella gara juniores femminile chiudendo la volata finale al terzo posto.

Ad imporsi è stata la spagnola Paula Ostiz Taco, vittoriosa davanti all’italiana Chantal Pegolo.

Lacrime al termine della gara

Ricordiamo che 15 giorni fa, ai Campionati del Mondo di Mountain Bike in Vallese, Grossmann aveva vinto l'argento nella gara di cross-country junior e il bronzo con la staffetta mista svizzera. E oggi ha brillato anche su strada.

Al termine della gara, una volta salita sul gradino più basso del podio, lo sguardo della giovane era rivolto verso il cielo.

In un'intervista pubblicata dalla Rwanda Broadcasting Agency su X, ha poi spiegato, con le lacrime agli occhi: «Non è stato facile essere qui alla partenza, perché l'anno scorso a quest'ora è successa la cosa peggiore che potesse capitare a noi, a tutto il ciclismo svizzero».

Esattamente un anno fa, infatti, la compagna di squadra Muriel Furrer è morta in seguito a una grave caduta ai Campionati del Mondo di Zurigo.

Con gli occhi ancora in lacrime, Grossmann ha quindi aggiunto: «Lei veglia certamente su di noi».