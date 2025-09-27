  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali di Kigali Anja Grossmann vince il bronzo e dopo la gara ricorda Muriel Furrer: «Veglia su di noi»

Swisstxt

27.9.2025 - 11:06

Anja Grossmann medaglia di bronzo nella gara in linea juniores

Anja Grossmann medaglia di bronzo nella gara in linea juniores

27.09.2025

Anja Grossmann ha regalato alla Svizzera la quarta medaglia ai Mondiali di Kigali.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

27.09.2025, 11:06

27.09.2025, 15:53

La 16enne lucernese ha conquistato il bronzo nella gara juniores femminile chiudendo la volata finale al terzo posto.

Ad imporsi è stata la spagnola Paula Ostiz Taco, vittoriosa davanti all’italiana Chantal Pegolo.

Lacrime al termine della gara

Ricordiamo che 15 giorni fa, ai Campionati del Mondo di Mountain Bike in Vallese, Grossmann aveva vinto l'argento nella gara di cross-country junior e il bronzo con la staffetta mista svizzera. E oggi ha brillato anche su strada.

Al termine della gara, una volta salita sul gradino più basso del podio, lo sguardo della giovane era rivolto verso il cielo.

In un'intervista pubblicata dalla Rwanda Broadcasting Agency su X, ha poi spiegato, con le lacrime agli occhi: «Non è stato facile essere qui alla partenza, perché l'anno scorso a quest'ora è successa la cosa peggiore che potesse capitare a noi, a tutto il ciclismo svizzero».

Esattamente un anno fa, infatti, la compagna di squadra Muriel Furrer è morta in seguito a una grave caduta ai Campionati del Mondo di Zurigo.

Con gli occhi ancora in lacrime, Grossmann ha quindi aggiunto: «Lei veglia certamente su di noi».

I più letti

Federica Brignone e la sfida per Cortina 2026: «Mi sono creata un guaio per la vita»
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Modifica alla legge AVS: «Gli anziani han goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»

Altre notizie

Volley. L’Italia stende la Polonia e si regala una nuova finale Mondiale

VolleyL’Italia stende la Polonia e si regala una nuova finale Mondiale

«Pregate per lui». Hamilton rinuncia ai test al Mugello per stare accanto al suo cane in fin di vita

«Pregate per lui»Hamilton rinuncia ai test al Mugello per stare accanto al suo cane in fin di vita

Motociclismo. Bagnaia trionfa nella sprint del GP del Giappone

MotociclismoBagnaia trionfa nella sprint del GP del Giappone