Ditaji Kambundji disputerà la finale dei 100m ostacoli dei Mondiali di Tokyo, in programma oggi alle 15.20 (ora svizzera).
La rossocrociata è giunta 2a nella sua semifinale, facendo registrare con 12"44 il 5o tempo assoluto.
Jason Joseph ha dal canto suo staccato il biglietto per il penultimo atto dei 110m ostacoli. Per il bronzo Europeo di Roma 2024 successo nella sua serie e 8o crono (13"27).
Eliminato invece nelle batterie dei 400m ostacoli Julien Bonvin (49"53). Simon Ehammer ha rischiato grosso, ma un balzo di 7,99m gli è bastato per entrare nella finale del lungo.