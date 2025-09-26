  1. Clienti privati
Mondiali di Kigali Splendido argento per Jan Huber tra gli Under 23

Swisstxt

26.9.2025 - 16:04

Huber e Finn
Huber e Finn
KEY

Jan Huber è stato l'ultimo ad arrendersi a Lorenzo Finn nella gara in linea degli U23 ai Mondiali di Kigali.

SwissTXT

26.09.2025, 16:04

26.09.2025, 16:16

L'elvetico ha dovuto lasciare strada libera all'azzurro, già oro un anno fa tra gli juniores, sulla penultima salita, per andare comunque a conquistare una bella medaglia d'argento.

Per la Svizzera si tratta del terzo podio conquistato in Ruanda, che la piazza al quinto posto del medagliere.

Per i giovani elvetici è la quarta medaglia in questa categoria dopo il bronzo di David Loosli nel 2002, l’oro di Marc Hirschi nel 2018 e l’argento di Stefan Bissegger nel 2019.

