Jan Huber è stato l'ultimo ad arrendersi a Lorenzo Finn nella gara in linea degli U23 ai Mondiali di Kigali.
L'elvetico ha dovuto lasciare strada libera all'azzurro, già oro un anno fa tra gli juniores, sulla penultima salita, per andare comunque a conquistare una bella medaglia d'argento.
Per la Svizzera si tratta del terzo podio conquistato in Ruanda, che la piazza al quinto posto del medagliere.
Per i giovani elvetici è la quarta medaglia in questa categoria dopo il bronzo di David Loosli nel 2002, l’oro di Marc Hirschi nel 2018 e l’argento di Stefan Bissegger nel 2019.