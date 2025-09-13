Evan Dunfee KEY

Si sono aperti nel segno di Evan Dunfee e Maria Pérez i Mondiali di atletica leggera di scena a Tokyo.

In una gara che ha visto la sua partenza anticipata a causa delle elevate temperature, il canadese e la spagnola si sono imposti rispettivamente in 2h28'22'' e in 2h39'01''.

Dunfee ha preceduto Caio Bonfim (2h28'55'') e Hayato Katsuki (2h29'16''), ottenendo così il suo primo successo iridato. Dal canto suo Pérez (detentrice del titolo) ha preceduto la campionessa olimpica del 2021 Antonella Palmisano (2h42'24'') e Paula Milena Torres (2h42'44").