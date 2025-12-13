  1. Clienti privati
Impresa storica! La Svizzera batte la favoritissima Svezia e vola in finale ai Mondiali femminili di unihockey

Swisstxt

13.12.2025 - 21:03

Fitzi ha firmato una doppietta
KEY

È un'impresa storica quella realizzata dalla Svizzera ai Mondiali femminili di unihockey.

SwissTXT

13.12.2025, 21:03

13.12.2025, 21:10

Le rossocrociate non solo hanno raggiunto la finale, ma lo hanno fatto battendo 6-3 la favoritissima Svezia, medaglia d'oro nelle ultime nove edizioni e 11 volte in assoluto.

Decisivo nell'ottica del successo rossocrociato è stato già il primo tempo, che le elvetiche hanno chiuso in vantaggio 4-1 grazie alla doppietta di Fitzi e ai gol di Gredig e Reusser.

Domenica le elvetiche si troveranno di fronte la Cechia padrona di casa, che a suo volta ha creato una sorpresa sconfiggendo 1-0 la Finlandia.

