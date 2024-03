Tirinzoni KEY

in campo femminile.

La Svizzera domenica potrà andare a caccia del quinto titolo iridato consecutivo – l'undicesimo in totale – In semifinale il quartetto guidato da Tirinzoni ha sconfitto per 6-3 l'Italia. Nel penultimo atto le rossocrociate hanno messo in mostra la freddezza che le contraddistingue, non lasciando scampo alle avversarie, che hanno comunque avuto il merito di restare in partita sino alla fine. A contendere l'oro alle elvetiche saranno le padrone di casa del Canada, che hanno faticato ma sono riuscite a sconfiggere la Corea del Sud 9-7.

Swisstxt