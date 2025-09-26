Schaetzle e Ahumada KEY

Kai Schaetzle e Raphael Ahumada non sono riusciti a salire sul podio nel due di coppia ai Mondiali di canottaggio di Shanghai.

I due rossocrociati sono partiti forte, ma da metà gara hanno ceduto a Polonia, Serbia, Irlanda e Spagna, che si sono classificate nell’ordine davanti agli svizzeri.

Al femminile si sono fermate al 4o posto Salome Ulrich e Fabienne Schweizer, che sono rimaste a poco più di 2o dal 3o posto occupato dalla Francia, giunta alle spalle di Paesi Bassi e Cina.

Non ce l’ha fatta a conquistare il podio nel singolo paralimpico nemmeno Claire Ghiringhelli, quarta.