Paolo Banchero KEY

Team USA non ha fallito l'esordio ai Mondiali di basket in corso nel continente asiatico.

Alla Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine, i ragazzi guidati da Steve Kerr hanno sconfitto per 99-72 la Nuova Zelanda. Senza le maggiori stelle della NBA, con 21 punti, 4 rimbalzi, 1 assist e 4 stoppate il migliore in campo si è rivelato Paolo Banchero.

Prima partita e prima vittoria anche per la Slovenia, capace di superare 100-85 il Venezuela. Il protagonista con 37 punti, 7 rimbalzi e 6 assist alla Okinawa Arena è stata la stella dei Dallas Mavericks Luka Doncic.

Swisstxt