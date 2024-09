Niente corsa alla medaglia per Carapaz KEY

Richard Carapaz non sarà al via nella gara in linea dei Mondiali di Zurigo.

Swisstxt

Il 31enne ecuadoriano è dovuto rientrare nel suo paese per stare vicino alla figlia, operata d’urgenza ma con successo.

Il campione sudamericano ha annunciato di aver fatto fatica ad allenarsi correttamente negli scorsi giorni e che la salute dei suoi famigliari rappresenta la priorità in questo momento.

Swisstxt