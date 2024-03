Scatto vincente Keystone

La prima giornata di gare ai Mondiali indoor di Glasgow ha regalato il titolo nei 60m a Christian Coleman.

Nella finale lo statunitense ha chiuso in 6"41 battendo il connazionale Noah Lyles e il giamaicano Ackeem Blake. All’elvetico Pascal Mancini non è bastato il suo personale stagionale di 6"62 trovato in semifinale per qualificarsi all’ultimo atto. Sempre sul fronte rossocrociato, Audrey Werro in 2'01"83 e Lore Hoffmann in 2'02"53 hanno trovato l'accesso alle semifinali degli 800m, che avranno luogo sabato nel primo pomeriggio. Niente da fare per Joceline Wind nei 1'500m.

