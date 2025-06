Filippo Colombo KEY

Il weekend in Val di Sole è iniziato con un modesto 23esimo posto per Filippo Colombo.

Swisstxt

Il successo non è sfuggito allo specialista statunitense Christopher Blevins, che ha preceduto il solito francese Viktor Koretzky e il tedesco Luca Schwarzbauer.

Per quanto riguarda gli altri rossocrociati, in campo maschile come in quello femminile, cinque atleti sono riusciti a piazzarsi nella top 10, ma nessuno è salito sul podio.

I migliori sono stati Thomas Litscher e Nicole Koller, entrambi quarti. Tra le donne a imporsi è stata l’olandese Puck Pieterse.