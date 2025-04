Koller KEY

Filippo Colombo ha concluso al sesto posto la prima gara stagionale di Coppa del Mondo di cross-country ad Araxa.

Swisstxt

Il ticinese ha chiuso il trio rossocrociato piazzatosi ai piedi del podio, preceduto da Lars Forster e Nino Schurter. Ha vinto il francese Victor Koretzky, che ha fatto corsa in testa con lo statunitense Christopher Blevins. Terzo il cileno Martin Vidaurre Kossmann. In campo femminile Nicole Koller è salita per la prima volta sul podio in CdM. La 27enne zurighese si è piazzata 2a alle spalle della neozelandese Samara Maxwell, dal canto suo al primo successo a questi livelli.