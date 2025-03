Con la maglia gialla simbolo del primato Imago

Secondi nella terza frazione dopo essere stati battuti di 1" da Luca Braidot e Simone Avondetto, Filippo Colombo e Nino Schurter sono comunque sempre in testa alla Cape Epic, gara a tappe a coppie in corso in Sudafrica che si concluderà domenica.

Swisstxt

I due svizzeri nella generale hanno 43" di vantaggio proprio sui due italiani.