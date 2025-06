Filippo Colombo KEY

Ha flirtato a lungo con la prima vittoria nel cross-country in Coppa del Mondo, ma alla fine una foratura ha rovinato il sogno di Filippo Colombo.

Swisstxt

In Val di Sole il ticinese ha fatto corsa in testa per ben 50 minuti, prima che lo sfortunato episodio cambiasse le sorti della prova e lo relegasse al decimo posto.

È invece salito sul terzo gradino più alto del podio Fabio Puentner, che eguaglia così il risultato ottenuto a Leogang una settimana fa.

In campo femminile la miglior elvetica è stata Nicole Koller (quinta). Brutta caduta per Alessandra Keller mentre la vittoria è andata a Puck Pieterse.