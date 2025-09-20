  1. Clienti privati
MTB Colombo rinuncia alla cross-country per una caduta

Swisstxt

20.9.2025 - 11:24

Filippo Colombo
Filippo Colombo
Imago

Filippo Colombo è costretto a rinunciare al cross-country di Lenzerheide a causa della caduta in allenamento.

SwissTXT

20.09.2025, 11:24

20.09.2025, 11:33

Come spiegato dallo stesso ticinese su Instagram, subito dopo l'incidente ha accusato i classici sintomi della commozione cerebrale ed ha passato la notte sotto osservazione.

Questa mattina il 27enne ha potuto lasciare l'ospedale per fare rientro a casa e non sarà quindi al via dell'ultima gara della carriera di Nino Schurter dopo aver già rinunciato allo short track. Prosegue quindi la sfortunata stagione di Colombo, che è già stato vittima di numerosi problemi tecnici.

