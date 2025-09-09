Filippo Colombo Imago

Filippo Colombo non è riuscito a giocarsi una medaglia nello short track del Mondiale vallesano, ma ha comunque ottenuto una buona sesta posizione.

SwissTXT Swisstxt

Il francese Victor Koretzky si è confermato campione del Mondo battendo allo sprint lo statunitense Christopher Blevins, mentre il bronzo è andato all'altro transalpino Mathis Azzaro.

Colombo ha fatto parte del gruppo dei migliori per tutta la gara, ma dopo aver dovuto risalire qualche posizione non ha avuto le energie per rispondere all'attacco che il terzetto di testa ha sferrato all'ultimo giro.

Il ticinese è comunque stato il miglior elvetico