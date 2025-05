Filippo Colombo KEY

Filippo Colombo ha ottenuto a Nove Mesto il suo primo podio stagionale in Coppa del Mondo.

Swisstxt

Nello short track ceco il ticinese ha concluso al terzo posto una gara in crescendo. Colombo ha flirtato anche con la prima posizione, ma sulla salita conclusiva è uscita la potenza di Christopher Blevins, vincitore, e di Victor Koretzky, secondo.

Medesimo piazzamento in campo femminile anche per l'elvetica Linda Indergand, che è stata beffata per pochi centimetri da Evie Richards, mentre la vittoria è andata a Puck Pieterse. Appena dietro la nidvaldese altre 3 svizzere.