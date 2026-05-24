Colombo

Filippo Colombo ha chiuso al terzo posto la prova di cross-country di Nove Mesto, rilanciando così la propria stagione dopo un inizio complicato.

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La gara è stata dominata da Tom Pidcock, che si è preso la testa della corsa sin dalle prime battute e non l’ha più mollata.

L’unico a provare a rispondergli è stato il francese Luca Martin, secondo (a +19"), mentre il ticinese ha conquistato il terzo posto dopo aver lasciato il gruppetto degli inseguitori a due giri dal termine.

Ottimo podio anche per Sina Frei tra le donne. L'elvetica ha chiuso alle spalle di Stigger e Rissveds.