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MTB Colombo terzo nel cross-country a Nove Mesto

Swisstxt

24.5.2026 - 16:31

Colombo
Colombo

Filippo Colombo ha chiuso al terzo posto la prova di cross-country di Nove Mesto, rilanciando così la propria stagione dopo un inizio complicato.

SwissTXT

24.05.2026, 16:31

24.05.2026, 16:46

La gara è stata dominata da Tom Pidcock, che si è preso la testa della corsa sin dalle prime battute e non l’ha più mollata.

L’unico a provare a rispondergli è stato il francese Luca Martin, secondo (a +19"), mentre il ticinese ha conquistato il terzo posto dopo aver lasciato il gruppetto degli inseguitori a due giri dal termine.

Ottimo podio anche per Sina Frei tra le donne. L'elvetica ha chiuso alle spalle di Stigger e Rissveds.

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