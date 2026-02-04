  1. Clienti privati
Le scuse speciali di Nishida Colpisce l'arbitra e si scusa scivolando sul parquet: il video diventa virale

fon

4.2.2026

Durante l'All-Star Game della SV League giapponese, Yuji Nishida è diventato virale per una spettacolare «scivolata di scuse» dopo aver colpito accidentalmente un'arbitra con il pallone.

Nicolò Forni

04.02.2026, 19:36

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Yuji Nishida si è scusato in modo plateale con una guardalinee durante l'All-Star Game giapponese, scivolando sul parquet e inchinandosi più volte.
  • Il gesto ha strappato sorrisi all'arbitra, applausi al pubblico ed è diventato virale sui social, con milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.
  • Oltre all'episodio, Nishida ha brillato anche in campo, vincendo l'MVP e guidando l'Osaka Blueteon al successo per 3-0.
Mostra di più

Un gesto tanto spontaneo quanto insolito ha reso Yuji Nishida protagonista dell'All-Star Game della SV League giapponese.

Durante una sessione di riscaldamento a Kobe, lo schiacciatore dell'Osaka Blueteon ha colpito accidentalmente con il pallone una guardalinee e si è subito scusato in modo plateale, scivolando sul parquet e inchinandosi davanti a lei.

L'episodio ha strappato sorrisi all'arbitra, che ha risposto con un inchino per rassicurare tutti sulle sue condizioni, e ha acceso l'entusiasmo del pubblico, tra applausi e risate. Le immagini sono rapidamente rimbalzate sui social, accumulando milioni di visualizzazioni e facendo il giro del mondo.

Oltre al gesto, Nishida si è messo in luce anche sul piano sportivo: l'Osaka Blueteon ha vinto l'All-Star Game per 3-0 e l'attaccante 26enne è stato premiato come Most Valuable Player.

Secondo «The Guardian», molti utenti hanno collegato la sliding apology alla cultura giapponese delle scuse pubbliche, citando il dogeza, il tradizionale inchino fino a terra.

In questo caso, però, un semplice incidente di gioco si è trasformato in uno dei momenti più iconici e condivisi dell'evento.

