Schlegel Werner KEY

La Festa federale di lotta svizzera si è aperta con una sorpresa.

SwissTXT Swisstxt

Davanti ai 56'500 spettatori di Mollis, nel Canton Glarona, il grande protagonista della prima giornata è stato Schlegel Werner, che ha chiuso i primi 4 Gang con altrettanti successi (e 39,75 punti).

L'ultimo di essi è giunto contro Staudemann Fabian, a detta di molti il favorito alla vigilia.

L’unico altro ad aver centrato un 4 su 4 è stato Ramseier Fritz (39,50), che come Schlegel non era tra i nomi di spicco.

Diversi restano però in agguato alle spalle dei primi due, tra i quali anche il campione in carica Wicki Joel.