Mollis (Canton Glarona) Sorpresa alla Festa federale di lotta svizzera: Schlegel Werner protagonista della prima giornata

Swisstxt

30.8.2025 - 17:45

Schlegel Werner
Schlegel Werner
KEY

La Festa federale di lotta svizzera si è aperta con una sorpresa.

SwissTXT

30.08.2025, 17:45

30.08.2025, 18:08

Davanti ai 56'500 spettatori di Mollis, nel Canton Glarona, il grande protagonista della prima giornata è stato Schlegel Werner, che ha chiuso i primi 4 Gang con altrettanti successi (e 39,75 punti).

L'ultimo di essi è giunto contro Staudemann Fabian, a detta di molti il favorito alla vigilia.

L’unico altro ad aver centrato un 4 su 4 è stato Ramseier Fritz (39,50), che come Schlegel non era tra i nomi di spicco.

Diversi restano però in agguato alle spalle dei primi due, tra i quali anche il campione in carica Wicki Joel.

