Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli! 15.09.2025

«Che colpo incredibile!», «favoloso» e «semplicemente di classe mondiale»: la stampa svizzero-tedesca e quella ticinese celebra Ditaji Kambundji dopo il suo titolo mondiale nei 100 metri a ostacoli.

«Bisogna stare attenti ai superlativi, vengono usati troppo spesso, soprattutto nel giornalismo sportivo. Ma quello che Kambundji ha fatto lunedì sera nello Stadio Olimpico di Tokyo è semplicemente di livello mondiale», ha scritto martedì il quotidiano «Tagesanzeiger».

«È uscita dai blocchi di partenza come la più veloce ed è rimasta in testa fino al traguardo».

Secondo la «Neue Zürcher Zeitung», il titolo di Kambundji non può essere sopravvalutato, poiché i 100 m a ostacoli sono la disciplina con il vantaggio più risicato quest'anno.

Dodici atleti in tutto il mondo erano più veloci dell'atleta bernese prima dei Campionati mondiali. «Ha migliorato il suo record nazionale di ben 16 centesimi di secondo», afferma il giornale.

«Simili exploit sono quasi diventati la sua specialità».

«Che colpo incredibile!», ha scritto il «Blick». «Gli altri campioni del mondo erano uomini, il tre volte campione Werner Günthör (lancio del peso) e André Bucher (800 metri). Ma questo non ha importanza in questo momento, in questa storica notte di Tokyo. A soli 23 anni, Kambundji sta già correndo verso il più grande trionfo possibile, oltre alle Olimpiadi».

Ditaji Kambundji presenta la sua medaglia d'oro ai campionati del mondo Keystone

«Ditaji Kambundji non sta solo facendo la storia dello sport svizzero a Tokyo [...]. Riesce anche in modo impressionante a far sì che l'immensa fiducia in se stessa che emana non passi in alcun modo per arrogante o presuntuosa», hanno dichiarato i giornali CH-Media a proposito dell'ostacolista.

«Come si può essere così rocciosi? Quando la pressione per la prestazione è al massimo, lo stomaco si stringe per il nervosismo prima della partenza e la sfida sembra insormontabile, è allora che Ditaji Kambundji raggiunge davvero la temperatura operativa. Con il titolo di campionessa del mondo a Tokyo, porta questa capacità unica a un nuovo livello».

Anche l'intervista che l'atleta ha rilasciato alla televisione svizzera dopo la vittoria è stata accolta molto bene dalla stampa elvetica. «Sono semplicemente sbalordita», ha spiegato l'atleta di Berna. Il quotidiano «Tagesanzeiger» l'ha definita un'«intervista cult».

«Incredibile a Tokyo. La Svizzera festeggia una medaglia d'oro tanto bella, quanto inaspettata. Una medaglia clamorosa. A salire sul gradino più alto del podio è stata Ditaji Kambundji, atleta più veloce del pianeta sui 100 m ostacoli», ha invece commentato il «Corriere del Ticino».