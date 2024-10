Specialista delle classiche, Rebellin morì nel tragico incidente a 51 anni. Keystone

È stato condannato a quattro anni di reclusione il camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo italiano Davide Rebellin nel novembre 2022, a Montebello Vicentino.

L'uomo era fuggito dal luogo dell'incidente con il suo camion fino in Germania, e poi era stato individuato e arrestato dai carabinieri di Vicenza.

Il patteggiamento a tre anni e 11 mesi era stato respinto per due volte prima della sentenza di primo grado di oggi, pronunciata a Vicenza. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a cinque anni.

In aula erano presenti la mamma del corridore, Brigida Gattere, e il fratello Carlo Rebellin insieme alla nipote, figlia di un altro dei tre fratelli, Simone. «Siamo moderatamente soddisfatti – hanno detto attraverso il loro consulente Alessio Rossato – ma Davide non tornerà». Per i familiari, «la Procura di Vicenza ha svolto un importante lavoro, e l'imputato ha fatto anche otto mesi di carcere, evento molto raro in queste circostanze».

