  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Conference League Renato Steffen sospeso dopo un alterco con Mattia Croci-Torti? Il Crus: «Non c'è nessun problema»

ai-scrape

7.8.2025 - 19:59

Stando al Blick prima della decisiva partita di Conference League contro il Celje sarebbe avvenuto un alterco tra Renato Steffen e Mattia Croci-Torti durante l'allenamento dell'FC Lugano. Il giocatore non scende in campo. Ufficialmente è infortunato, ma il motivo potrebbe invece essere una decisione disciplinare? Il Curs alla RSI smentisce il giornale svizzero tedesco: «Non c'è nessun problema, il giocatore non è al 100%».

Steffen non ci sarà
Steffen non ci sarà
KEY

Paolo Beretta

07.08.2025, 19:59

07.08.2025, 20:21

Conference League. Il Lugano affonterà il Celje senza Steffen: «Abbiamo voglia di rivincita»

Conference LeagueIl Lugano affonterà il Celje senza Steffen: «Abbiamo voglia di rivincita»

La stagione è appena iniziata, ma al FC Lugano regna già l'inquietudine. Dopo un inizio deludente in campionato (3 sconfitte e un pareggio), ora si aggiunge, forse, un altro problema: un presunto litigio tra l'allenatore Mattia Croci-Torti e il giocatore Renato Steffen.

Secondo il Blick l'incidente è avvenuto martedì durante l'allenamento. L'attaccante avrebbe perso il controllo e avrebbe rivolto parole irrispettose verso il Curs. Sempre stando al quotidiano svizzero tedesco i giocatori e i membri dello staff tecnico sono dovuti intervenire per placare la situazione.

Al momento non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante. Quel che è certo è che Steffen non farà parte della rosa per l'importante partita di qualificazione alla Conference League contro il Celje di giovedì sera.

La risposta del Crus: «Non c'è nessun problema»

Interpellato direttamente sull'argomento il Crus alla RSI ha risposto: «Per fare le partite bisogna essere al 100%, Renato non lo è. Abbiamo lasciato a casa altri giocatori importanti poiché non in condizioni di giocare. Penso che Renato verrà qua a sostenere la squadra come sempre. »

«Da domenica sarà disponibile al 100%. La verità è che non è sempre evidente essere al 100%. Certe volte bisogna anche riposare, recuperare. L'allenatore del Lugano è l'unico allenatore al mondo che fa vedere tutti gli allenamenti, dunque non c'è nessun problema questa volta».

Il club sostiene quindi che l'internazionale è assente a causa di un infortunio, mentre altre fonti ipotizzano motivi disciplinari. Come ricorda il giornale svizzero tedesco, non sarebbe la prima volta che Steffen è coinvolto in un litigio durante l'allenamento.

Già ad aprile era venuto alle mani con il difensore Antonios Papadopoulos dopo un duro contrasto.

Se la squadra dovesse mancare la fase a gironi delle competizioni europee, ciò potrebbe compromettere il primo grande obiettivo stagionale.

«La situazione è difficile». Inizio di stagione da incubo per il Lugano: Croci-Torti è già a rischio? L'opinione di Rolf Fringer

«La situazione è difficile»Inizio di stagione da incubo per il Lugano: Croci-Torti è già a rischio? L'opinione di Rolf Fringer

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

I più letti

Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
Manca la birra in frigo, uomo uccide una svizzera a Maiorca
Trump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»
Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà

Alcuni video

La partita amichevole tra Betis e Como degenera

La partita amichevole tra Betis e Como degenera

07.08.2025

Basilea – YB 4:1

Basilea – YB 4:1

Super League | 4° turno | stagione 25/26

06.08.2025

Servette – San Gallo 1:4

Servette – San Gallo 1:4

Super League | 2° turno | stagione 25/26

02.08.2025

Record mondiale Under 18: un 16enne corre quasi come Usain Bolt

Record mondiale Under 18: un 16enne corre quasi come Usain Bolt

100 metri in 10 secondi: questo è il nuovo record mondiale Under 18. Sorato Shimizu è quindi a soli 42 centesimi dal campione mondiale Usain Bolt, che ha corso i 100 metri in 9,58 secondi.

02.08.2025

Carouge – Vaduz 1:1

Carouge – Vaduz 1:1

Challenge League | 2° turno | stagione 25/26

03.08.2025

La partita amichevole tra Betis e Como degenera

La partita amichevole tra Betis e Como degenera

Basilea – YB 4:1

Basilea – YB 4:1

Servette – San Gallo 1:4

Servette – San Gallo 1:4

Record mondiale Under 18: un 16enne corre quasi come Usain Bolt

Record mondiale Under 18: un 16enne corre quasi come Usain Bolt

Carouge – Vaduz 1:1

Carouge – Vaduz 1:1

Più video

Altre notizie

Ma non solo. Tra i favoriti al Pallone d'Oro ben 9 giocatori del PSG. Yann Sommer sfida Gigi Donnarumma

Ma non soloTra i favoriti al Pallone d'Oro ben 9 giocatori del PSG. Yann Sommer sfida Gigi Donnarumma

Ecco il video. L'amichevole tra il Como e il Betis Sevilla degenera in una rissa generale

Ecco il videoL'amichevole tra il Como e il Betis Sevilla degenera in una rissa generale

Super League. Fernandes punito con 3 giornate

Super LeagueFernandes punito con 3 giornate