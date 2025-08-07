Stando al Blick prima della decisiva partita di Conference League contro il Celje sarebbe avvenuto un alterco tra Renato Steffen e Mattia Croci-Torti durante l'allenamento dell'FC Lugano. Il giocatore non scende in campo. Ufficialmente è infortunato, ma il motivo potrebbe invece essere una decisione disciplinare? Il Curs alla RSI smentisce il giornale svizzero tedesco: «Non c'è nessun problema, il giocatore non è al 100%».

Steffen non ci sarà KEY

La stagione è appena iniziata, ma al FC Lugano regna già l'inquietudine. Dopo un inizio deludente in campionato (3 sconfitte e un pareggio), ora si aggiunge, forse, un altro problema: un presunto litigio tra l'allenatore Mattia Croci-Torti e il giocatore Renato Steffen.

Secondo il Blick l'incidente è avvenuto martedì durante l'allenamento. L'attaccante avrebbe perso il controllo e avrebbe rivolto parole irrispettose verso il Curs. Sempre stando al quotidiano svizzero tedesco i giocatori e i membri dello staff tecnico sono dovuti intervenire per placare la situazione.

Al momento non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante. Quel che è certo è che Steffen non farà parte della rosa per l'importante partita di qualificazione alla Conference League contro il Celje di giovedì sera.

La risposta del Crus: «Non c'è nessun problema»

Interpellato direttamente sull'argomento il Crus alla RSI ha risposto: «Per fare le partite bisogna essere al 100%, Renato non lo è. Abbiamo lasciato a casa altri giocatori importanti poiché non in condizioni di giocare. Penso che Renato verrà qua a sostenere la squadra come sempre. »

«Da domenica sarà disponibile al 100%. La verità è che non è sempre evidente essere al 100%. Certe volte bisogna anche riposare, recuperare. L'allenatore del Lugano è l'unico allenatore al mondo che fa vedere tutti gli allenamenti, dunque non c'è nessun problema questa volta».

Il club sostiene quindi che l'internazionale è assente a causa di un infortunio, mentre altre fonti ipotizzano motivi disciplinari. Come ricorda il giornale svizzero tedesco, non sarebbe la prima volta che Steffen è coinvolto in un litigio durante l'allenamento.

Già ad aprile era venuto alle mani con il difensore Antonios Papadopoulos dopo un duro contrasto.

Se la squadra dovesse mancare la fase a gironi delle competizioni europee, ciò potrebbe compromettere il primo grande obiettivo stagionale.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.