I New York Mets, compagine della MLB di baseball, hanno annunciato di aver ingaggiato Juan Soto.

Il dominicano 26enne si è accordato con la sua nuova squadra per i prossimi 15 anni e per la folle cifra di 765 milioni di dollari in totale. Si tratta del più oneroso contratto mai firmato nella storia dello sport professionistico.

