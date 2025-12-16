  1. Clienti privati
NBA Cooper Flagg scrive la storia con i suoi Mavericks

Swisstxt

16.12.2025 - 08:54

Cooper Flagg in azione
Cooper Flagg in azione
KEYSTONE

Serata da sogno per Cooper Flagg con i suoi Mavericks.

SwissTXT

16.12.2025, 08:54

16.12.2025, 08:57

Nonostante la sconfitta per 140-133 contro i Jazz, il rookie si è potuto consolare con una grande prestazione: 42 punti che lo hanno reso il più giovane in NBA a segnare tanto in una partita, superando il record di 37 punti fissato da LeBron James nel 2003.

Serata amara invece per i due svizzeri impegnati oltreoceano. Da una parte, i Rockets di Capela, impiegato 7', sono stati sconfitti ai supplementari 128-125 dai Nuggets.

Dall'altra, i Clippers di Niederhaeuser, sul parquet per 4', sono caduti contro i Grizzlies per 121-103.

