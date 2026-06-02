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Ecco come mai Breel Embolo non può volare negli Stati Uniti con la Nazionale svizzera

Luca Betschart

2.6.2026

Breel Embolo non volerà negli Stati Uniti con i suoi compagni di squadra.
Breel Embolo non volerà negli Stati Uniti con i suoi compagni di squadra.
Immagine: Keystone

Breel Embolo non potrà recarsi negli Stati Uniti con la Nazionale svizzera. Lo ha annunciato oggi l'Associazione svizzera di calcio (ASF), aggiungendo che sono in corso i relativi chiarimenti.

Redazione blue Sport

02.06.2026, 13:01

02.06.2026, 14:24

Oggi la Nazionale svizzera di calcio si recherà a San Diego e si trasferirà al campo base, in vista dei Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti che prendono il via l'11 giugno.

Ma Breel Embolo non è potuto salire sul volo insieme alla sua squadra. Il motivo è da ricercarsi in alcune difficoltà con il suo permesso d'ingresso.

«Breel Embolo purtroppo non può volare negli Stati Uniti con la squadra. Il suo ESTA è in fase di rivalutazione dopo che fino alle 10.30 di questa mattina era stato approvato», si legge nel comunicato.

L'ASF è ora in contatto con le autorità e presume che Breel possa partire ancora oggi o al massimo domani per unirsi alla compagine. Non appena l'associazione ne verrà a conoscenza, fornirà ulteriori informazioni.

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