Breel Embolo non può volare negli Stati Uniti con la Nazionale svizzera

Breel Embolo non potrà recarsi negli Stati Uniti con la Nazionale svizzera. Lo ha annunciato oggi l'Associazione svizzera di calcio (ASF), aggiungendo che sono in corso i relativi chiarimenti.
Oggi la Nazionale svizzera di calcio si recherà a San Diego e si trasferirà al campo base, in vista dei Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti che prendono il via l'11 giugno.
Ma Breel Embolo non è potuto salire sul volo insieme alla sua squadra. Il motivo è da ricercarsi in alcune difficoltà con il suo permesso d'ingresso.
«Breel Embolo purtroppo non può volare negli Stati Uniti con la squadra. Il suo ESTA è in fase di rivalutazione dopo che fino alle 10.30 di questa mattina era stato approvato», si legge nel comunicato.
L'ASF è ora in contatto con le autorità e presume che Breel possa partire ancora oggi o al massimo domani per unirsi alla compagine. Non appena l'associazione ne verrà a conoscenza, fornirà ulteriori informazioni.