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L'intervista a blue Sport Bregy ricorda i Mondiali del '94 con Roy Hodgson e i suoi divieti: «Non si tratta solo di sesso»

Luca Betschart

21.6.2026

Roy Hodgson parla ai suoi giocatori durante l'allenamento a Montreal nel giugno 1994.
Roy Hodgson parla ai suoi giocatori durante l'allenamento a Montreal nel giugno 1994.
Keystone

Nel 1994, la Svizzera riuscì a qualificarsi per un Mondiale dopo 28 anni di assenza. Il torneo negli Stati Uniti è stato un'esperienza completamente nuova per la squadra rossocrociata. E questo si è notato soprattutto fuori dal campo, come ha raccontato l'ex calciatore Georges Bregy a blue Sport.

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Luca Betschart, Michael Wegmann, Ronja Zeller

21.06.2026, 20:49

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Con la prima partecipazione ai Mondiali dopo 28 anni, la nazionale di calcio svizzera ha vissuto un'esperienza completamente nuova negli Stati Uniti nel 1994.
  • Al campo base della Nati l'isolamento si è fatto sentire, e sono nate anche tensioni tra la squadra e l'allenatore Roy Hodgson.
  • Hodgson voleva tenere i giocatori completamente al riparo dagli occhi del pubblico, e anche le visite delle mogli e delle famiglie dei giocatori dovevano essere limitate.
  • Georges Bregy ha raccontato a blue Sport come sono riusciti a convincere il loro coach.
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1 a 1 contro gli USA, 4 a 1 contro i rumeni.

La Svizzera ha impressionato nel Mondiale del 1994, raggiungendo gi ottavi di finale. Non tutto, però, è andato così liscio durante la spedizione statunitense dei rossocrociati.

A volte l'isolamento sociale si è fatto sentire e si sono verificate tensioni tra la squadra e l'allenatore Roy Hodgson. «Quando si sta insieme come squadra per così tanto tempo c'è sempre un po' di frustrazione», dice Ciriaco Sforza.

Senza corazza. Ciriaco Sforza si racconta: «La depressione e l'ansia sono arrivate gradualmente»

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Hodgson si è arrabbiato perché alcuni giocatori restavano troppo a lungo a bordo piscina e si presentavano all'allenamento scottati dal sole.

«Per me è chiaro che ci preparavamo bene per ogni allenamento. Ma c'erano calciatori che sapevano che al 99% non avrebbero avuto minuti», ha raccontato Georges Bregy a blue Sport.

Loro la prendevano più alla leggera. «Venivano all'allenamento con la testa rossa e le scottature. Roy ha dovuto fare la voce grossa», ricorda il 68enne «dio del calcio di punizione».

«Anche gli allenatori devono staccare la spina»

Il problema è che l'allenatore in persona è arrivato in ritardo a una sessione di allenamento perché aveva giocato a golf troppo a lungo con il preparatore dei portieri Mike Kelly.

«Alcuni giocatori si sono arrabbiati perché abbiamo iniziato l'allenamento solo alle 16:15 invece che alle 16:00», ricorda Bregy.

Lo stesso ex centrocampista non riusciva a capire perché tanto chiasso: «Per me è stato un po' un cavillo. Non importa se inizio l'allenamento 10 minuti prima o dopo. L'importante è essere concentrati su tutto. Si sentiva che era la prima volta che partecipavamo a un torneo così importante come quello. Gli allenatori devono anche essere in grado di staccare la spina e ricaricare le batterie».

Senza corazza. Ciriaco Sforza si racconta: «La depressione e l'ansia sono arrivate gradualmente»

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I calciatori non potevano lasciare il complesso alberghiero

All'epoca Hodgson ha introdotto alcune regole nel ritiro dei Mondiali. Ad esempio i giocatori non potevano lasciare l'albergo senza autorizzazione, nemmeno nel tempo libero.

I calciatori hanno reagito in modo più o meno comprensivo.

«Come giocatore, vuoi la massima libertà possibile, questo è chiaro. Ma come allenatore hai la responsabilità. Bisogna anche rendersi conto che eravamo a Detroit. Fin dall'inizio gli americani ci hanno detto che non dovevamo muoverci liberamente per motivi di sicurezza», afferma Sforza.

Agli atleti è andata meno a genio un'altra regola che il coach inglese ha voluto inizialmente far rispettare. Le stelle della Nati avrebbero dovuto essere protette dagli occhi del pubblico, e anche le visite delle loro mogli o fidanzate avrebbero dovuto essere ridotte al minimo assoluto.

Poter passare la notte con le proprie care era impossibile. Hodgson temeva che il rischio di distrazione per Sutter, Bregy, Sforza & Co. fosse troppo grande.

Si vociferava di un vero e proprio divieto di fare sesso durante la spedizione rossocrociata.

«Non si tratta solo di sesso»

Ma i giocatori si sono difesi.

Bregy ricorda: «Dicemmo che eravamo abbastanza grandi da poter decidere da soli. Io, per esempio, all'epoca ero già sposato. Fortunatamente riuscimmo a farci valere e alle donne fu permesso di farci visita dopo le partite».

Come è stato convinto Hodgson? «Siamo riusciti a spiegare a Roy che è bene avere anche altri pensieri», dice Bregy. «Non si tratta solo di sesso, ma di tutto l'insieme, di momenti di intimità con la moglie e la famiglia».

Il video dell'intervista in tedesco:

Das sagt Bregy zum Sex-Verbot von Nati-Coach Roy Hodgson

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27.05.2026

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