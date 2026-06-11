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Ticker Mondiali Ci si avvicina al primo fischio d'inizio - Trump non sarà presente all'esordio degli USA

fon

11.6.2026

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali
Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi partecipano per la sesta volta a un Mondiale

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi partecipano per la sesta volta a un Mondiale

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Curaçao è la grande sorpresa tra le 48 squadre partecipanti ai Mondiali

Curaçao è la grande sorpresa tra le 48 squadre partecipanti ai Mondiali

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Per la Svizzera il calcio d'inizio è sabato con la partita contro il Qatar

Per la Svizzera il calcio d'inizio è sabato con la partita contro il Qatar

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Lo stadio di Arlington, vicino a Dallas, è il più grande dei Mondiali.

Lo stadio di Arlington, vicino a Dallas, è il più grande dei Mondiali.

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. L'oggetto del desiderio

L'oggetto del desiderio

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Gianni Infantino è il signore dei Mondiali e, soprattutto in Europa, è tutt'altro che incontestato

Gianni Infantino è il signore dei Mondiali e, soprattutto in Europa, è tutt'altro che incontestato

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Shakira si esibirà durante lo spettacolo dell'intervallo della finale

Shakira si esibirà durante lo spettacolo dell'intervallo della finale

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Lo stadio Azteca di Città del Messico ha già ospitato due finali di Coppa del Mondo ed è ora sede della partita inaugurale

Lo stadio Azteca di Città del Messico ha già ospitato due finali di Coppa del Mondo ed è ora sede della partita inaugurale

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Kylian Mbappé ha vinto la Scarpa d'oro, ma avrebbe preferito portare a casa l'altro trofeo

Kylian Mbappé ha vinto la Scarpa d'oro, ma avrebbe preferito portare a casa l'altro trofeo

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Gianluigi Donnarumma ha nuovamente mancato i Mondiali con l'Italia

Gianluigi Donnarumma ha nuovamente mancato i Mondiali con l'Italia

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Zayu il Giaguaro è la mascotte messicana

Zayu il Giaguaro è la mascotte messicana

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Sandro Schärer mette fine al periodo di magra degli arbitri svizzeri

Sandro Schärer mette fine al periodo di magra degli arbitri svizzeri

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Trionda, il pallone dei Mondiali, rotolerà oltreoceano a partire da giovedì

Trionda, il pallone dei Mondiali, rotolerà oltreoceano a partire da giovedì

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali
Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi partecipano per la sesta volta a un Mondiale

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi partecipano per la sesta volta a un Mondiale

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Curaçao è la grande sorpresa tra le 48 squadre partecipanti ai Mondiali

Curaçao è la grande sorpresa tra le 48 squadre partecipanti ai Mondiali

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Per la Svizzera il calcio d'inizio è sabato con la partita contro il Qatar

Per la Svizzera il calcio d'inizio è sabato con la partita contro il Qatar

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Lo stadio di Arlington, vicino a Dallas, è il più grande dei Mondiali.

Lo stadio di Arlington, vicino a Dallas, è il più grande dei Mondiali.

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. L'oggetto del desiderio

L'oggetto del desiderio

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Gianni Infantino è il signore dei Mondiali e, soprattutto in Europa, è tutt'altro che incontestato

Gianni Infantino è il signore dei Mondiali e, soprattutto in Europa, è tutt'altro che incontestato

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Shakira si esibirà durante lo spettacolo dell'intervallo della finale

Shakira si esibirà durante lo spettacolo dell'intervallo della finale

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Lo stadio Azteca di Città del Messico ha già ospitato due finali di Coppa del Mondo ed è ora sede della partita inaugurale

Lo stadio Azteca di Città del Messico ha già ospitato due finali di Coppa del Mondo ed è ora sede della partita inaugurale

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Kylian Mbappé ha vinto la Scarpa d'oro, ma avrebbe preferito portare a casa l'altro trofeo

Kylian Mbappé ha vinto la Scarpa d'oro, ma avrebbe preferito portare a casa l'altro trofeo

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Gianluigi Donnarumma ha nuovamente mancato i Mondiali con l'Italia

Gianluigi Donnarumma ha nuovamente mancato i Mondiali con l'Italia

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Zayu il Giaguaro è la mascotte messicana

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Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Sandro Schärer mette fine al periodo di magra degli arbitri svizzeri

Sandro Schärer mette fine al periodo di magra degli arbitri svizzeri

Immagine: Keystone

Da Arlington a Zayu: tutto ciò che c'è da sapere sui Mondiali. Trionda, il pallone dei Mondiali, rotolerà oltreoceano a partire da giovedì

Trionda, il pallone dei Mondiali, rotolerà oltreoceano a partire da giovedì

Immagine: Keystone

L'11 giugno scatta la Coppa del Mondo di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Segui il nostro live ticker per non perderti notizie, risultati, retroscena e aggiornamenti dal torneo.

Redazione blue Sport

11.06.2026, 20:22

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  • Zakaria: «Abbiamo lavorato bene»

    Il debutto iridato della Svizzera si sta avvicinando a grandi passi. All'antivigilia della sfida contro il Qatar, è stato Denis Zakaria a presentarsi davanti ai giornalisti: «Siamo pronti, sì, posso dire che abbiamo lavorato bene».

    «Il mio ruolo? Devo aiutare la squadra quando l'allenatore me lo chiede. Negli anni sono maturato, dunque non è un problema se qui ho meno minutaggio rispetto a quanto avviene col Monaco».

    Intanto la Federazione ha comunicato che saranno almeno 1’600 gli svizzeri presenti allo stadio per la prima partita: il numero è destinato a crescere.

  • Le prime partite in programma

  • Trump non sarà presente all'esordio degli USA

    Secondo quanto riportano diversi media statunitensi, il presidente Donald Trump non assisterà di persona alla partita inaugurale degli Stati Uniti contro il Paraguay, in programma venerdì.

    La notizia è stata anticipata tra gli altri da «Politico» e da «The Athletic», che citano fonti vicine al dossier. Né la Casa Bianca né il Dipartimento di Stato hanno commentato le indiscrezioni.

    In precedenza, un portavoce del Dipartimento di Stato aveva annunciato che il segretario di Stato Marco Rubio sarà presente all'incontro, in programma a sud di Los Angeles.

    Il politico guiderà una delegazione che comprenderà anche il segretario ai Trasporti Sean Duffy e il responsabile del Dipartimento per la Sicurezza interna Markwayne Mullin.

    A margine della sfida, Rubio dovrebbe inoltre incontrare il presidente paraguaiano Santiago Peña per discutere di sicurezza regionale, commercio, investimenti e nuove tecnologie.

  • Dalla A alla Z: ecco tutto quello che c'è da sapere sui Mondiali di calcio

    Dove si giocherà, con quale pallone e quali sono i premi in palio? Ecco l'ABC sul debutto dei Mondiali di calcio 2026, per farti arrivare preparato al meglio alle prossime sei settimane.

    Leggi l'articolo completo

    Oggi si parte!. Dalla A alla Z: ecco tutto quello che c'è da sapere sui Mondiali di calcio

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  • Mondiali 2026, la polizia ticinese: «Festeggiamenti sì, ma con giudizio»

    Tifo benvenuto dalla polizia.
    Tifo benvenuto dalla polizia.
    sda

    La polizia ticinese annuncia tolleranza verso i festeggiamenti spontanei legati ai Mondiali 2026, purché non vengano compromessi sicurezza, ordine e quiete pubblica. Cortei di auto, clacson e cori saranno generalmente accettati subito dopo le partite.

    Le forze dell'ordine precisano però che, trascorsa un'ora dal termine degli incontri - o immediatamente per quelli che finiranno dopo mezzanotte - scatteranno gli interventi contro rumori molesti, disordini o situazioni pericolose.

    Tolleranza zero invece per vandalismi, uso improprio di materiale pirotecnico, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e infrazioni al codice della strada. Particolare attenzione sarà riservata alle zone sensibili come ospedali e case di cura.

  • Ecco dove si possono guardare in compagnia e su maxi schermo le partite della Nati

    Manca sempre meno calcio d'inizio dei Mondiali di calcio in Nord America. E per l'occasione in tutta la Svizzera sono state organizzate numerose visioni pubbliche con maxi schermi delle partite.

    Ecco una panoramica di blue News su dove è possibile guardare i vari incontri in compagnia. Molte delle proiezioni pubbliche mostreranno solo le partite della Svizzera a partire dalla fase a eliminazione diretta.

    Guarda anche tutti gli appuntamenti che ci sono in Ticino.

    Verso i Mondiali. Ecco dove si possono guardare in compagnia e su maxi schermo le partite della Nati

    Verso i MondialiEcco dove si possono guardare in compagnia e su maxi schermo le partite della Nati

  • Sulla scia del polpo Paul, ecco Nimbus: il gatto che pronostica i Mondiali

    Diventato celebre all’inizio dell’anno grazie alle previsioni azzeccate durante la Coppa d’Africa 2026, Nimbus, il gatto pronosticatore, alza l’asticella e si misura ora con la Coppa del mondo.

    Come ha potuto constatare il suo mezzo milione di follower su Instagram, l’adorabile felino è in grande forma negli ultimi tempi.

    Tra i risultati indovinati figurano in particolare la vittoria del PSG nella finale di Champions League contro l’Arsenal e quella dell’Aston Villa contro il Friburgo in Europa League.

    Dop il polpo Paul nel 2010, sarà dunque Nimbus il gatto a imporsi come la star dei pronostici dei Mondiali 2026?

    Leggi l'articolo completo

    Fin qui ha azzeccato tutto!. Sulla scia del polpo Paul, ecco Nimbus: il gatto che pronostica i Mondiali

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