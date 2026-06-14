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Da Shakira a Gianna Nannini Dietro queste canzoni dei Mondiali si nasconde una storia curiosa

Nicole Agostini

14.6.2026

Da Shakira a Gianna Nannini, dietro queste canzoni dei Mondiali si nasconde una storia curiosa

Da Shakira a Gianna Nannini, dietro queste canzoni dei Mondiali si nasconde una storia curiosa

Shakira crea polemiche con «Waka Waka», Gianna Nannini si lascia convincere dal padre e K'naan modifica il testo affinché «Wavin' Flag» sia conforme ai requisiti dei Mondiali. Nel video scoprirai fatti curiosi su 5 canzoni della Coppa del Mondo.

12.06.2026

Shakira crea polemiche con «Waka Waka», Gianna Nannini si lascia convincere dal padre e K'naan modifica il testo affinché «Wavin' Flag» sia conforme ai requisiti dei Mondiali. Nel video scoprirai fatti curiosi su cinque canzoni della Coppa del Mondo.

Nicole Agostini

14.06.2026, 19:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I Mondiali di calcio del 2026 si svolgono in Messico, Canada e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio 2026.
  • Per la prima volta, 48 nazioni si contenderanno il titolo mondiale.
  • La Svizzera affronta nel Gruppo B Canada, Qatar e Bosnia-Erzegovina.
Mostra di più

blue News ti svela nel video le storie avvincenti che si celano dietro cinque canzoni dei Mondiali.

Inni calcistici. Ecco le 10 migliori canzoni dei Mondiali di calcio di tutti i tempi

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