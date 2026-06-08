Ecco cosa dice Michel Aebischer sulle critiche di Xhaka, sul gesto dell'aquila bicefala e sul Qatar

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar Le critiche di Xhaka dopo il pareggio per 1 a 1 nel test contro l'Australia sono state appropriate, afferma Michel Aebischer. Allo stesso tempo, sottolinea che l'umore della squadra è ancora buono. E cosa dice del Qatar, primo avversario della Nati? 08.06.2026

Le critiche di Granit Xhaka dopo il pareggio per 1 a 1 nel test contro l'Australia sono state appropriate, afferma Michel Aebischer. Allo stesso tempo, sottolinea che l'umore della squadra è ancora buono. E cosa dice del Qatar, primo avversario della Nati?

Michael Wegmann Ronja Zeller da San Diego Sandro Zappella

Michel Aebischer ...

... sull'accusa di Larifari a Granit Xhaka

Le dichiarazioni di Xhaka sono state buone. Vuole che tutti noi ci spingiamo al limite. Lo esige da noi e da sé stesso. Ha ragione, dobbiamo migliorare. Ha fatto un buon lavoro. Non mi sono reso conto che abbiamo perso le redini, come ha detto lui, ma tutti dobbiamo essere al 100% e allenarci al massimo.

In definitiva, ogni giocatore è responsabile di essere in forma il giorno della partita. Queste cose e queste dichiarazioni non causano certo disordini tra di noi, siamo tutti insieme da molto tempo. Ci vuole ben altro per essere inquieti.

... sulla doppia aquila nello stadio di baseball

Questo gesto non provoca agitazione nemmeno nella squadra, l'associazione ha già preso posizione (vedi articolo sotto, ndr). Noi eravamo lì e abbiamo passato una bella serata. La partita è stata fresca, a tratti un po' noiosa, ma l'atmosfera era fantastica.

... sul primo avversario, il Qatar

Non abbiamo ancora studiato il Qatar. Ma sono sicuro che il nostro staff si è già preparato bene e ci mostrerà le soluzioni giuste.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambìto titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

... sulla sua crescita prima di un torneo

Sembra che io sia un giocatore da torneo (ride). Probabilmente sono bravo a gestire la pressione. Ma non ho una vera e propria spiegazione per questo.

... sul prestito al Pisa

Volevo quei minuti per il Mondiale. Anche se le cose non sono andate bene per la squadra, personalmente sono soddisfatto. È bello tornare in Nazionale.

Il mio obiettivo è quello di tornare a giocare in un campionato di vertice. Vedo il mio futuro all'estero. Un ritorno in Svizzera è ancora prematuro. Ma ora voglio fare un buon torneo per la prima volta.

... sul suo ruolo

Posso giocare in diverse posizioni e cerco di soddisfare le esigenze con la mia qualità. Muri sa cosa ha in me. Sono fiducioso di poter aiutare la squadra. So cosa sono bravo e cosa no. Parlo anche con i miei compagni di squadra per gestire bene ogni posizione dal punto di vista tattico.