Tutte le partite dei gironi svizzeri della Coppa del Mondo avranno inizio alle 21:00. bild: KI

Manca solamente un giorno al calcio d'inizio dei Mondiali di calcio in Nord America. E per l'occasione in tutta la Svizzera sono state organizzate numerose visioni pubbliche con maxi schermi delle partite. Ecco una panoramica di blue News su dove è possibile guardare i vari incontri in compagnia.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Molte delle proiezioni pubbliche mostreranno solo le partite della Svizzera a partire dalla fase a eliminazione diretta.

Per maggiori informazioni su ciascun evento, consultare i link degli organizzatori.

Argovia

Aeschbachhalle AHA: Aeschbachweg 8, 5000 Aarau

Musigburg: Bahnhofstrasse 50, 4663 Aarburg

Henry's Bar: Schlossbergplatz 4, 5400 Baden

Restaurant Bahnhof Muhen: Hauptstrasse 26, 5037 Muhen

Wyn's Pub Wynental: Mitteldorfstrasse 11, 5722 Gränichen

Werk7: Dörrmattweg 29, 5070 Frick

WMagazin 2026: Hauptstrasse, 4315 Zuzgen

Appenzello

Pub Appenzell: Bankgasse 8, 9050 Appenzell

Stau Public Viewing: Gaiserau 19, 9056 Gais

imTREFFPUNKT & Amadeus Bar: Bahnhofstrasse 2, 9100 Herisau

Basilea Campagna

Zic Zac: Baslerstrasse 355, 4123 Allschwil

Sandoase Arena: Hegenheimermattweg 130, 4123 Allschwil

Swiss Mega Park: Bächliackerstrasse 8, 4402 Frenkendorf

Elefantehuus: Mühlemattstrasse 4, 4410 Liestal

Birtel Fahrbar: Frankfurt-Strasse 21, 4142 Münchenstein

Bredella Village: Wasenstrasse 10, 4133 Pratteln

Basilea Città

Didi Offensiv: Erasmusplatz 12, 4057 Basilea

1777: Im Schmiedenhof 10, 4001 Basilea

Viertel Dach: Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basilea

Volta Bräu: Voltastrasse 30, 4056 Basilea

Bar du Nord: Schwarzwaldallee 200, 4058 Basilea

Berna

Grosse Schanze Summer Beach: Parkterrasse, 3012 Berna

bar 99: Moserstrasse 20, 3014 Berna

Stellwerk: Parkterrasse 16, 3012 Berna

GOAL- Die Berner Fussball Bar: Junkerngasse 1, 3011 Berna

Schlawiner: Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld

Joker's Pub & Sportsbar: Bettenhausenstrasse 2, 3360 Herzogenbuchse

Fernweh Badi Langnau: Schützenweg 253, 3550 Langnau

Seemätteli: Mühlerunsweg, 2560 Nidau

Friburgo

Woodball Arena: Le Buro, Rue de la Sionge 29, 1630 Bulle

Grigioni

blue Cinema: Sommeraustrasse 7, 7000 Coira

Hotel Kurhaus Lenzerheide: Voa Principala 40, 7078

Lenzerheide/LaiRockresort Lounge: Rocks Resort, 7032 Laax Murschetg

Giura

Fanzone Jura: Patinoire de Delémont, Rue de la Jeunesse 10, 2500 Delémont

La Plage: Rue Emile-Boéchat 71, 2800 Delémont

Liechtenstein

WM-Meile Vaduz: Rathausplatz im Städtle, FL-9490 Vaduz

Lucerna

Badi Baldegg: Seebadstrasse, 6283 Baldegg

Hotel Schweizerhof: Schweizerhofquai 3, 6002 Lucerna

LUZ Seebistro: Schifflandungsbrücke, 6002 Lucerna

Crazy Cactus: Baselstrasse 24, 6003 Lucerna

Minigolf Lido Public Viewing: Lidostrasse, 6006 Lucerna

Pub Anfield: Seehofstrasse 7, 6004 Lucerna

Konzerthaus Schüür: Tribschenstrasse 1, 6005 Lucerna

Ufschötti: Ufschötti, 6005 Lucerna

Sursee lido: Merkurstrasse 20, 6210 Sursee

Neuchâtel

Fanzone du Mini: Quai Robert-Comtesse 4, 2000 Neuchâtel

Obvaldo

Hirschen Sarnen: Seestrasse 1, 6060 Sarnen

Sciaffusa

Heini's WM-Garten: Moserstrasse, 8200 Schaffhausen

Rhy-Arena: Salzstadel-Area, 8200 Sciaffusa

Svitto

WM 2026 Public Viewing: Auslandschweizerplatz, Föhnhafen 1, 6440 Brunnen

Kult-WM: Franzosenstrasse 72, 6423 Seewen

Gaswerk Eventbar: Bahnhofstrasse 180 B, 6423 Seewen

Soletta

Beach Style: Dornacherplatz, 4500 Solothurn

Kulturraum im Uferbau e Solheure: Solheure Bar Restaurant Lounge, Ritterquai 10, 4500 Solothurn

San Gallo

Cinedome St. Gallen: Bildstrasse 1, 9030 Abtwil SG

D'Gass: Metzgergasse, 9470 Buchs

Affekt: Brühlgasse 21, 9000 St. Gallen

Waaghaus Arena: Marktplatz am Bohl, 9000 San Gallo

BBC Gossau: capannone merci, Bahnhofplatzstrasse, 9200 Gossau

Gonzen-Kick: Bahnhofplatz, Sargans

Fussballhütte Oberbüren: Niederbürerstrasse, 9245, Oberbüren

Ticino

Public Viewing Lugano: Piazza Manzoni, Via Massimiliano Magatti 2, 6900 Lugano

Centro Balneare Capriasca, Via Contessa Grassa 3, 6950 Tesserete

Parco Urbano: Via Francesco Chiesa 2, 6500 Bellinzona

GIUBIASCOmondiale2026: Piazza Grande, 6512 Giubiasco

Convent Summer Pop Up: Convento delle Agostiniane, Monte Carasso

Fattoria Ponzio: 6592 Sant'Antonino

Public Viewing al Bagno pubblico di Locarno: Viale Respini, 6600 Locarno

Public Viewing a Chiasso: Piazza Indipendenza, 6830 Chiasso

Mondiali2026: Piazza di giro, 6833 Vacallo

Public Viewing, via Giuseppina Perucchi (Piazza di giro), 6855 Stabio

Estate insieme 2026: Piazzale alla Valle, 6850 Mendrisio

Turgovia

Peggy's: Metzgerstrasse 1, 8500 Frauenfeld

Dreiegg: Metzgerstrasse 4, 8500 Frauenfeld

Bodensee-Arena: Seestrasse 11b, 8280 Kreuzlingen

Vaud

Fan Arena 2026: Route de l'Etraz 8, 1267 Vich

Fanzone Aigle: Avenue des Glariers, 1860 Aigle

Autonova fan zone: Impasse des Cerisiers 27, 1585 Bellerive

Vevey fan zone: Jardin du Rivage, Quai Maria-Belgia, 1800 Vevey

Vallese

Public Viewing Fiesch: Nellenboden vicino all'Hôtel du Glacier, 3984 Fiesch

Fanzone Fully: Rue de Prévent 7, 1926 Fully

Public Viewing Naters: Belalpstrasse 24, 3904 Naters

WM Public Viewing: Obere Dorfstrasse 2, 3906 Saas-Grund

Jugi Zermatt: Obere Matten, Zermatt

Restaurant Ribis & Stibis: Kantonsstrasse 171, 3929 Täsch

Zugo

Braui Markt Ennetsee: Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg

Freiruum: Aabachstrasse 16, 6300 Zug

Zurigo

WM-Public Viewing im aff: Büelstrasse 15, 8910 Affoltern am Albis

Caverno Bülach: Feldstrasse 86, 8180 Bülach

Alte schule: Alte Landstrasse 26, 8810 Horgen

Schinzenhof Piazza: Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen

Silo Bar: Kemptpark 2, 8310 Kemptthal

Seeanlage Meilen: Seestrasse, 8706 Meilen

Chesselhuus: Tumbelenstrasse 6, 8330 Pfäffikon

Böllebar: parcheggio Zwischenbächen vicino al centro Spitzacker, 8902 Urdorf

Maxx Winterthur: Zürcherstrasse 1+3, 8400 Winterthur

Alte Kaserne Winterthur: Technikumstrasse 8, Winterthur

Winti-Arena: Zeughausstrasse 67, 8400 Winterthur

Turmareal Pop-Up: Theaterstrasse 18, 8400 Winterthur

Fussballfabrik: Vitus Areal Töss, 8406 Winterthur

Abaton Zurigo: Heinrichstrasse 269, 8005 Zurigo

Zum glatten Köbi: Kochstrasse 2, 8004 Zurigo

Frau Gerolds Garten: Geroldstrasse 23, 8005 Zurigo

Maag Halle Public Viewing: Hardstrasse 219, 8005 Zurigo

Fusio: Max-Bill-Platz 15, 8050 Zurigo

Sihlcity Sommergarten: Kalanderplatz 1, 8045 Zurigo

Micas Garten: Badenerstrasse 790, 8048 Zurigo

Café Europa: Lagerstrasse 22, 8004 Zurigo

Exil: Hardstrasse 245, 8005 Zurigo