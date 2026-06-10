Manca solamente un giorno al calcio d'inizio dei Mondiali di calcio in Nord America. E per l'occasione in tutta la Svizzera sono state organizzate numerose visioni pubbliche con maxi schermi delle partite. Ecco una panoramica di blue News su dove è possibile guardare i vari incontri in compagnia.
Mondiali di calcio 2026
I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.
Molte delle proiezioni pubbliche mostreranno solo le partite della Svizzera a partire dalla fase a eliminazione diretta.
Per maggiori informazioni su ciascun evento, consultare i link degli organizzatori.
Argovia
Aeschbachhalle AHA: Aeschbachweg 8, 5000 Aarau
Musigburg: Bahnhofstrasse 50, 4663 Aarburg
Henry's Bar: Schlossbergplatz 4, 5400 Baden
Restaurant Bahnhof Muhen: Hauptstrasse 26, 5037 Muhen
Wyn's Pub Wynental: Mitteldorfstrasse 11, 5722 Gränichen
Werk7: Dörrmattweg 29, 5070 Frick
WMagazin 2026: Hauptstrasse, 4315 Zuzgen
Appenzello
Pub Appenzell: Bankgasse 8, 9050 Appenzell
Stau Public Viewing: Gaiserau 19, 9056 Gais
imTREFFPUNKT & Amadeus Bar: Bahnhofstrasse 2, 9100 Herisau
Basilea Campagna
Zic Zac: Baslerstrasse 355, 4123 Allschwil
Sandoase Arena: Hegenheimermattweg 130, 4123 Allschwil
Swiss Mega Park: Bächliackerstrasse 8, 4402 Frenkendorf
Elefantehuus: Mühlemattstrasse 4, 4410 Liestal
Birtel Fahrbar: Frankfurt-Strasse 21, 4142 Münchenstein
Bredella Village: Wasenstrasse 10, 4133 Pratteln
Basilea Città
Didi Offensiv: Erasmusplatz 12, 4057 Basilea
1777: Im Schmiedenhof 10, 4001 Basilea
Viertel Dach: Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basilea
Volta Bräu: Voltastrasse 30, 4056 Basilea
Bar du Nord: Schwarzwaldallee 200, 4058 Basilea
Berna
Grosse Schanze Summer Beach: Parkterrasse, 3012 Berna
bar 99: Moserstrasse 20, 3014 Berna
Stellwerk: Parkterrasse 16, 3012 Berna
GOAL- Die Berner Fussball Bar: Junkerngasse 1, 3011 Berna
Schlawiner: Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld
Joker's Pub & Sportsbar: Bettenhausenstrasse 2, 3360 Herzogenbuchse
Fernweh Badi Langnau: Schützenweg 253, 3550 Langnau
Seemätteli: Mühlerunsweg, 2560 Nidau
Friburgo
Woodball Arena: Le Buro, Rue de la Sionge 29, 1630 Bulle
Grigioni
blue Cinema: Sommeraustrasse 7, 7000 Coira
Hotel Kurhaus Lenzerheide: Voa Principala 40, 7078
Lenzerheide/LaiRockresort Lounge: Rocks Resort, 7032 Laax Murschetg
Giura
Fanzone Jura: Patinoire de Delémont, Rue de la Jeunesse 10, 2500 Delémont
La Plage: Rue Emile-Boéchat 71, 2800 Delémont
Liechtenstein
WM-Meile Vaduz: Rathausplatz im Städtle, FL-9490 Vaduz
Lucerna
Badi Baldegg: Seebadstrasse, 6283 Baldegg
Hotel Schweizerhof: Schweizerhofquai 3, 6002 Lucerna
LUZ Seebistro: Schifflandungsbrücke, 6002 Lucerna
Crazy Cactus: Baselstrasse 24, 6003 Lucerna
Minigolf Lido Public Viewing: Lidostrasse, 6006 Lucerna
Pub Anfield: Seehofstrasse 7, 6004 Lucerna
Konzerthaus Schüür: Tribschenstrasse 1, 6005 Lucerna
Ufschötti: Ufschötti, 6005 Lucerna
Sursee lido: Merkurstrasse 20, 6210 Sursee
Neuchâtel
Fanzone du Mini: Quai Robert-Comtesse 4, 2000 Neuchâtel
Obvaldo
Hirschen Sarnen: Seestrasse 1, 6060 Sarnen
Sciaffusa
Heini's WM-Garten: Moserstrasse, 8200 Schaffhausen
Rhy-Arena: Salzstadel-Area, 8200 Sciaffusa
Svitto
WM 2026 Public Viewing: Auslandschweizerplatz, Föhnhafen 1, 6440 Brunnen
Kult-WM: Franzosenstrasse 72, 6423 Seewen
Gaswerk Eventbar: Bahnhofstrasse 180 B, 6423 Seewen
Soletta
Beach Style: Dornacherplatz, 4500 Solothurn
Kulturraum im Uferbau e Solheure: Solheure Bar Restaurant Lounge, Ritterquai 10, 4500 Solothurn
San Gallo
Cinedome St. Gallen: Bildstrasse 1, 9030 Abtwil SG
D'Gass: Metzgergasse, 9470 Buchs
Affekt: Brühlgasse 21, 9000 St. Gallen
Waaghaus Arena: Marktplatz am Bohl, 9000 San Gallo
BBC Gossau: capannone merci, Bahnhofplatzstrasse, 9200 Gossau
Gonzen-Kick: Bahnhofplatz, Sargans
Fussballhütte Oberbüren: Niederbürerstrasse, 9245, Oberbüren
Ticino
Public Viewing Lugano: Piazza Manzoni, Via Massimiliano Magatti 2, 6900 Lugano
Centro Balneare Capriasca, Via Contessa Grassa 3, 6950 Tesserete
Parco Urbano: Via Francesco Chiesa 2, 6500 Bellinzona
GIUBIASCOmondiale2026: Piazza Grande, 6512 Giubiasco
Convent Summer Pop Up: Convento delle Agostiniane, Monte Carasso
Fattoria Ponzio: 6592 Sant'Antonino
Public Viewing al Bagno pubblico di Locarno: Viale Respini, 6600 Locarno
Public Viewing a Chiasso: Piazza Indipendenza, 6830 Chiasso
Mondiali2026: Piazza di giro, 6833 Vacallo
Public Viewing, via Giuseppina Perucchi (Piazza di giro), 6855 Stabio
Estate insieme 2026: Piazzale alla Valle, 6850 Mendrisio
Turgovia
Peggy's: Metzgerstrasse 1, 8500 Frauenfeld
Dreiegg: Metzgerstrasse 4, 8500 Frauenfeld
Bodensee-Arena: Seestrasse 11b, 8280 Kreuzlingen
Vaud
Fan Arena 2026: Route de l'Etraz 8, 1267 Vich
Fanzone Aigle: Avenue des Glariers, 1860 Aigle
Autonova fan zone: Impasse des Cerisiers 27, 1585 Bellerive
Vevey fan zone: Jardin du Rivage, Quai Maria-Belgia, 1800 Vevey
Vallese
Public Viewing Fiesch: Nellenboden vicino all'Hôtel du Glacier, 3984 Fiesch
Fanzone Fully: Rue de Prévent 7, 1926 Fully
Public Viewing Naters: Belalpstrasse 24, 3904 Naters
WM Public Viewing: Obere Dorfstrasse 2, 3906 Saas-Grund
Jugi Zermatt: Obere Matten, Zermatt
Restaurant Ribis & Stibis: Kantonsstrasse 171, 3929 Täsch
Zugo
Braui Markt Ennetsee: Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg
Freiruum: Aabachstrasse 16, 6300 Zug
Zurigo
WM-Public Viewing im aff: Büelstrasse 15, 8910 Affoltern am Albis
Caverno Bülach: Feldstrasse 86, 8180 Bülach
Alte schule: Alte Landstrasse 26, 8810 Horgen
Schinzenhof Piazza: Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen
Silo Bar: Kemptpark 2, 8310 Kemptthal
Seeanlage Meilen: Seestrasse, 8706 Meilen
Chesselhuus: Tumbelenstrasse 6, 8330 Pfäffikon
Böllebar: parcheggio Zwischenbächen vicino al centro Spitzacker, 8902 Urdorf
Maxx Winterthur: Zürcherstrasse 1+3, 8400 Winterthur
Alte Kaserne Winterthur: Technikumstrasse 8, Winterthur
Winti-Arena: Zeughausstrasse 67, 8400 Winterthur
Turmareal Pop-Up: Theaterstrasse 18, 8400 Winterthur
Fussballfabrik: Vitus Areal Töss, 8406 Winterthur
Abaton Zurigo: Heinrichstrasse 269, 8005 Zurigo
Zum glatten Köbi: Kochstrasse 2, 8004 Zurigo
Frau Gerolds Garten: Geroldstrasse 23, 8005 Zurigo
Maag Halle Public Viewing: Hardstrasse 219, 8005 Zurigo
Fusio: Max-Bill-Platz 15, 8050 Zurigo
Sihlcity Sommergarten: Kalanderplatz 1, 8045 Zurigo
Micas Garten: Badenerstrasse 790, 8048 Zurigo
Café Europa: Lagerstrasse 22, 8004 Zurigo
Exil: Hardstrasse 245, 8005 Zurigo