  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Verso i Mondiali Ecco dove si possono guardare in compagnia e su maxi schermo le partite della Nati

Sandro Zappella

10.6.2026

Tutte le partite dei gironi svizzeri della Coppa del Mondo avranno inizio alle 21:00.
Tutte le partite dei gironi svizzeri della Coppa del Mondo avranno inizio alle 21:00.
bild: KI

Manca solamente un giorno al calcio d'inizio dei Mondiali di calcio in Nord America. E per l'occasione in tutta la Svizzera sono state organizzate numerose visioni pubbliche con maxi schermi delle partite. Ecco una panoramica di blue News su dove è possibile guardare i vari incontri in compagnia.

,

Sandro Zappella, Sara Matasci

10.06.2026, 10:58

10.06.2026, 13:19

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

Molte delle proiezioni pubbliche mostreranno solo le partite della Svizzera a partire dalla fase a eliminazione diretta.

Per maggiori informazioni su ciascun evento, consultare i link degli organizzatori.

Argovia

Aeschbachhalle AHA: Aeschbachweg 8, 5000 Aarau

Musigburg: Bahnhofstrasse 50, 4663 Aarburg

Henry's Bar: Schlossbergplatz 4, 5400 Baden

Restaurant Bahnhof Muhen: Hauptstrasse 26, 5037 Muhen

Wyn's Pub Wynental: Mitteldorfstrasse 11, 5722 Gränichen

Werk7: Dörrmattweg 29, 5070 Frick

WMagazin 2026: Hauptstrasse, 4315 Zuzgen

Appenzello

Pub Appenzell: Bankgasse 8, 9050 Appenzell

Stau Public Viewing: Gaiserau 19, 9056 Gais

imTREFFPUNKT & Amadeus Bar: Bahnhofstrasse 2, 9100 Herisau

Basilea Campagna

Zic Zac: Baslerstrasse 355, 4123 Allschwil

Sandoase Arena: Hegenheimermattweg 130, 4123 Allschwil

Swiss Mega Park: Bächliackerstrasse 8, 4402 Frenkendorf

Elefantehuus: Mühlemattstrasse 4, 4410 Liestal

Birtel Fahrbar: Frankfurt-Strasse 21, 4142 Münchenstein

Bredella Village: Wasenstrasse 10, 4133 Pratteln

Basilea Città

Didi Offensiv: Erasmusplatz 12, 4057 Basilea

1777: Im Schmiedenhof 10, 4001 Basilea

Viertel Dach: Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basilea

Volta Bräu: Voltastrasse 30, 4056 Basilea

Bar du Nord: Schwarzwaldallee 200, 4058 Basilea

Berna

Grosse Schanze Summer Beach: Parkterrasse, 3012 Berna

bar 99: Moserstrasse 20, 3014 Berna

Stellwerk: Parkterrasse 16, 3012 Berna

GOAL- Die Berner Fussball Bar: Junkerngasse 1, 3011 Berna

Schlawiner: Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld

Joker's Pub & Sportsbar: Bettenhausenstrasse 2, 3360 Herzogenbuchse

Fernweh Badi Langnau: Schützenweg 253, 3550 Langnau

Seemätteli: Mühlerunsweg, 2560 Nidau

Friburgo

Woodball Arena: Le Buro, Rue de la Sionge 29, 1630 Bulle

Grigioni

blue Cinema: Sommeraustrasse 7, 7000 Coira

Hotel Kurhaus Lenzerheide: Voa Principala 40, 7078

Lenzerheide/LaiRockresort Lounge: Rocks Resort, 7032 Laax Murschetg

Giura

Fanzone Jura: Patinoire de Delémont, Rue de la Jeunesse 10, 2500 Delémont

La Plage: Rue Emile-Boéchat 71, 2800 Delémont

Liechtenstein

WM-Meile Vaduz: Rathausplatz im Städtle, FL-9490 Vaduz

Lucerna

Badi Baldegg: Seebadstrasse, 6283 Baldegg

Hotel Schweizerhof: Schweizerhofquai 3, 6002 Lucerna

LUZ Seebistro: Schifflandungsbrücke, 6002 Lucerna

Crazy Cactus: Baselstrasse 24, 6003 Lucerna

Minigolf Lido Public Viewing: Lidostrasse, 6006 Lucerna

Pub Anfield: Seehofstrasse 7, 6004 Lucerna

Konzerthaus Schüür: Tribschenstrasse 1, 6005 Lucerna

Ufschötti: Ufschötti, 6005 Lucerna

Sursee lido: Merkurstrasse 20, 6210 Sursee

Neuchâtel

Fanzone du Mini: Quai Robert-Comtesse 4, 2000 Neuchâtel

Obvaldo

Hirschen Sarnen: Seestrasse 1, 6060 Sarnen

Sciaffusa

Heini's WM-Garten: Moserstrasse, 8200 Schaffhausen

Rhy-Arena: Salzstadel-Area, 8200 Sciaffusa

Svitto

WM 2026 Public Viewing: Auslandschweizerplatz, Föhnhafen 1, 6440 Brunnen

Kult-WM: Franzosenstrasse 72, 6423 Seewen

Gaswerk Eventbar: Bahnhofstrasse 180 B, 6423 Seewen

Soletta

Beach Style: Dornacherplatz, 4500 Solothurn

Kulturraum im Uferbau e Solheure: Solheure Bar Restaurant Lounge, Ritterquai 10, 4500 Solothurn

San Gallo

Cinedome St. Gallen: Bildstrasse 1, 9030 Abtwil SG

D'Gass: Metzgergasse, 9470 Buchs

Affekt: Brühlgasse 21, 9000 St. Gallen

Waaghaus Arena: Marktplatz am Bohl, 9000 San Gallo

BBC Gossau: capannone merci, Bahnhofplatzstrasse, 9200 Gossau

Gonzen-Kick: Bahnhofplatz, Sargans

Fussballhütte Oberbüren: Niederbürerstrasse, 9245, Oberbüren

Ticino

Public Viewing Lugano: Piazza Manzoni, Via Massimiliano Magatti 2, 6900 Lugano

Centro Balneare Capriasca, Via Contessa Grassa 3, 6950 Tesserete

Parco Urbano: Via Francesco Chiesa 2, 6500 Bellinzona

GIUBIASCOmondiale2026: Piazza Grande, 6512 Giubiasco

Convent Summer Pop Up: Convento delle Agostiniane, Monte Carasso

Fattoria Ponzio: 6592 Sant'Antonino

Public Viewing al Bagno pubblico di Locarno: Viale Respini, 6600 Locarno

Public Viewing a Chiasso: Piazza Indipendenza, 6830 Chiasso

Mondiali2026: Piazza di giro, 6833 Vacallo

Public Viewing, via Giuseppina Perucchi (Piazza di giro), 6855 Stabio

Estate insieme 2026: Piazzale alla Valle, 6850 Mendrisio

Turgovia

Peggy's: Metzgerstrasse 1, 8500 Frauenfeld

Dreiegg: Metzgerstrasse 4, 8500 Frauenfeld

Bodensee-Arena: Seestrasse 11b, 8280 Kreuzlingen

Vaud

Fan Arena 2026: Route de l'Etraz 8, 1267 Vich

Fanzone Aigle: Avenue des Glariers, 1860 Aigle

Autonova fan zone: Impasse des Cerisiers 27, 1585 Bellerive

Vevey fan zone: Jardin du Rivage, Quai Maria-Belgia, 1800 Vevey

Vallese

Public Viewing Fiesch: Nellenboden vicino all'Hôtel du Glacier, 3984 Fiesch

Fanzone Fully: Rue de Prévent 7, 1926 Fully

Public Viewing Naters: Belalpstrasse 24, 3904 Naters

WM Public Viewing: Obere Dorfstrasse 2, 3906 Saas-Grund

Jugi Zermatt: Obere Matten, Zermatt

Restaurant Ribis & Stibis: Kantonsstrasse 171, 3929 Täsch

Zugo

Braui Markt Ennetsee: Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg

Freiruum: Aabachstrasse 16, 6300 Zug

Zurigo

WM-Public Viewing im aff: Büelstrasse 15, 8910 Affoltern am Albis

Caverno Bülach: Feldstrasse 86, 8180 Bülach

Alte schule: Alte Landstrasse 26, 8810 Horgen

Schinzenhof Piazza: Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen

Silo Bar: Kemptpark 2, 8310 Kemptthal

Seeanlage Meilen: Seestrasse, 8706 Meilen

Chesselhuus: Tumbelenstrasse 6, 8330 Pfäffikon

Böllebar: parcheggio Zwischenbächen vicino al centro Spitzacker, 8902 Urdorf

Maxx Winterthur: Zürcherstrasse 1+3, 8400 Winterthur

Alte Kaserne Winterthur: Technikumstrasse 8, Winterthur

Winti-Arena: Zeughausstrasse 67, 8400 Winterthur

Turmareal Pop-Up: Theaterstrasse 18, 8400 Winterthur

Fussballfabrik: Vitus Areal Töss, 8406 Winterthur

Abaton Zurigo: Heinrichstrasse 269, 8005 Zurigo

Zum glatten Köbi: Kochstrasse 2, 8004 Zurigo

Frau Gerolds Garten: Geroldstrasse 23, 8005 Zurigo

Maag Halle Public Viewing: Hardstrasse 219, 8005 Zurigo

Fusio: Max-Bill-Platz 15, 8050 Zurigo

Sihlcity Sommergarten: Kalanderplatz 1, 8045 Zurigo

Micas Garten: Badenerstrasse 790, 8048 Zurigo

Café Europa: Lagerstrasse 22, 8004 Zurigo

Exil: Hardstrasse 245, 8005 Zurigo

I più letti

Michelle Hunziker pubblica una foto a 17 anni e a sorprendere è un particolare...
Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Vasco Rossi risponde alle parole di De Gregori: «Suono per provocare una sana e scandalosa felicità»
Una forte grandinata ha imbiancato il Mendrisiotto, causando disagi e danni
Era in malattia, ma andava a sciare. Il certificato? Glielo faceva la moglie medico

Altre notizie

Verso i Mondiali. Admir Mehmedi: «Questa Svizzera può stupire. Ecco perché la vedo arrivare in semifinale»

Verso i MondialiAdmir Mehmedi: «Questa Svizzera può stupire. Ecco perché la vedo arrivare in semifinale»

Verso i Mondiali. L'Argentina batte anche l'Islanda e fa 7 su 7 nelle amichevoli

Verso i MondialiL'Argentina batte anche l'Islanda e fa 7 su 7 nelle amichevoli

Verso i Mondiali. Sow: «Non possiamo sottovalutare nessun avversario e non lo faremo»

Verso i MondialiSow: «Non possiamo sottovalutare nessun avversario e non lo faremo»