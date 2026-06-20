Ecco perché arrivare secondi nel girone potrebbe diventare un incubo per la Svizzera

Dopo il netto successo contro la Bosnia-Erzegovina (4-1), la Svizzera può guardare con serenità alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Dal punto di vista logistico, però, lo scenario potrebbe complicarsi parecchio.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Dopo la vittoria contro la Bosnia-Erzegovina, la Svizzera è quasi certa di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta del Mondiale.
- Nella sfida contro il Canada, alla Nati servirà una vittoria per chiudere al primo posto nel girone.
- Arrivare seconda complicherebbe molto la logistica della Nati, costretta a spostarsi rapidamente da Vancouver a San Diego e poi verso Los Angeles.
- La squadra dovrebbe trasferire oltre 7,5 tonnellate di materiale, riducendo al minimo il tempo per preparare il sedicesimo di finale.
- Vincere il gruppo permetterebbe invece alla Svizzera di restare più a lungo nella zona di Vancouver.
Matematicamente, la Nati potrebbe ancora chiudere al terzo posto il proprio girone di Coppa del mondo.
Un’ipotesi altamente improbabile, che presupporrebbe una pesante sconfitta contro il Canada nell’ultima giornata, abbinata a un larghissimo successo del Qatar sulla Bosnia-Erzegovina.
Salvo clamorose sorprese, la sfida di mercoledì prossimo a Vancouver contro il Canada servirà dunque soltanto a stabilire chi terminerà in testa al gruppo, e chi al secondo posto.
Alla vigilia dello scontro diretto, i coorganizzatori canadesi dispongono di un leggero vantaggio grazie a una migliore differenza reti.
L’equazione è semplice: con una vittoria, la Svizzera chiuderebbe al primo posto. In caso di pareggio o sconfitta, sarebbe invece il Canada a conquistare la vetta.
Una corsa contro il tempo in caso di secondo posto
Per i responsabili della selezione elvetica, un secondo posto non rappresenterebbe soltanto una piccola delusione sul piano sportivo.
«Questo scenario comporterebbe vincoli logistici molto importanti», spiega a Keystone-ATS il responsabile media Sergio Affuso.
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Chiudendo seconda nel girone, la Svizzera tornerebbe infatti in campo appena quattro giorni dopo l’ultima partita della fase a gruppi. Il sedicesimo di finale si giocherebbe domenica 28 giugno a mezzogiorno, nello stadio di Inglewood, nell’area di Los Angeles.
Il programma della squadra per i giorni successivi alla sfida contro il Canada a Vancouver è però già stato definito. La delegazione trascorrerà un’ultima notte nella città canadese, dove in serata è prevista una cena con le famiglie e i parenti dei giocatori.
Il rientro al campo base di San Diego è quindi previsto soltanto per il 25 giugno. La squadra dovrebbe però ripartire già il giorno seguente, o al più tardi il 27 giugno.
In linea di principio, la FIFA chiede alle selezioni di raggiungere la nuova sede di gara due giorni prima della partita, anche se alcune deroghe restano possibili.
Un vero rompicapo
La situazione è una conseguenza del sistema di «venue hopping», vale a dire il cambio di sede, introdotto dalla FIFA per il torneo.
Al termine della fase a gruppi, i campi base vengono sciolti e le squadre sono ricollocate in strutture assegnate dall’istanza mondiale in funzione del loro percorso.
Alcune nazionali avevano la possibilità di mantenere il proprio campo base per tutta la competizione. La Germania, per esempio, ha scelto questa opzione.
«Per noi questa soluzione non era ipotizzabile per ragioni finanziarie», precisa Sergio Affuso.
L’organizzazione di ulteriori voli charter avrebbe infatti comportato costi troppo elevati.
Oltre 7,5 tonnellate di materiale da spostare
In concreto, un secondo posto obbligherebbe gli svizzeri a effettuare giovedì prossimo il volo di oltre tre ore da Vancouver a San Diego, smontare e imballare l’intera infrastruttura, per poi raggiungere già il giorno successivo, o al più tardi quello dopo, una nuova sistemazione nei pressi di Los Angeles e reinstallare tutto da capo.
In totale dovrebbero essere trasportate oltre 7,5 tonnellate di materiale.
Si tratta di circa 4,5 tonnellate di equipaggiamento collettivo — maglie, tenute d’allenamento, palloni, materiale per la fisioterapia, strumenti per l’analisi video e dispositivi medici — a cui si aggiungono quasi 3 tonnellate di bagagli personali dell’intera delegazione.
In queste condizioni, la preparazione sportiva del sedicesimo di finale sarebbe inevitabilmente ridotta al minimo.
Non sorprende dunque che i responsabili dell’organizzazione sperino chiaramente di vedere la Svizzera chiudere in testa al proprio girone.
Lo scenario ideale: restare nell’area di Vancouver
Vincendo il gruppo, la Svizzera tornerebbe in campo soltanto il 2 luglio, otto giorni dopo l’ultima partita della fase a gironi, di nuovo a Vancouver.
Potrebbe così rientrare a San Diego, preparare l’appuntamento in un ambiente familiare e raggiungere il Canada soltanto due giorni prima della partita. Un programma decisamente più confortevole.
C’è anche un altro vantaggio importante: in caso di qualificazione agli ottavi di finale, la Svizzera giocherebbe anche quella partita a Vancouver.
La squadra potrebbe quindi fermarsi lì per diversi giorni, senza dover riprendere subito l’aereo. Al contrario, un percorso iniziato dal secondo posto nel girone la porterebbe poi a Houston.