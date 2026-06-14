La Svizzera massacrata nei commenti sul web dopo la partita d'esordio

Ruben Vargas non gioca male contro il Qatar, ma spreca due occasioni. Imago

La Svizzera subisce l'1-1 contro il Qatar al 4° minuto dei tempi supplementari e deve accontentarsi di un pareggio. Sul web, dopo la prestazione deludente, la Nazionale viene massacrata.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera non va oltre l'1-1 contro il Qatar.

Il popolo del web si scaglia contro le stelle della Nazionale.

Alcuni ricordano però che spesso le grandi squadre non iniziano il torneo alla perfezione. Mostra di più

L'Argentina perde 1-2 contro l'Arabia Saudita nella partita d'esordio dei Mondiali 2022 in Qatar e alla fine diventa campione del mondo.

La Germania, nel 2014, inizia il torneo con una strepitosa vittoria per 4-0 contro il Portogallo, ma poi perde punti contro il Ghana (2-2) e supera gli ottavi di finale contro l'Algeria (2-1 ai supplementari) solo con molta fortuna.

Nel 2010 la Spagna diventa campione del mondo per la prima volta, nonostante abbia subito una sconfitta per 0-1 all'esordio contro la Svizzera, che all'epoca non era ancora considerata una grande squadra.

Un 1-1 all'esordio contro il Qatar non significa quindi affatto che i Mondiali debbano finire così presto.

Chi cerca a lungo – davvero a lungo – in rete, trova anche post che vanno in questa direzione.

«Siete la peggiore squadra dei Mondiali, impressionante»

Più facili da trovare sono i post in cui la squadra viene messa alla gogna. Volete qualche esempio?

«Siete la peggiore squadra dei Mondiali, impressionante», scrive «Cadizon» su X. «Andate a casa. Imbarazzante», commenta l’utente Twitter «Lars Weiss».

Fin qui tutto bene, si può tranquillamente liquidare come libertà di espressione. Anche se, ovviamente, sarebbe davvero strano se gli svizzeri dovessero fare le valigie e tornare a casa dopo la prima partita, ammettiamolo.

Commenti sotto la cintura

Ci sono però anche commenti che violano ogni regola di netiquette sui social media.

Particolarmente odioso è, ad esempio, «Kai Bee», che probabilmente aveva scommesso sulla Svizzera e ora si è visto sfuggire la vincita: «Questi stupidi c********** scommettono sempre e solo su formaggio e cioccolato – mi avete rovinato la scommessa combinata, idioti!»

Avrebbe forse dovuto puntare sulla fondue e raclette?

Anche l'utente «Joseph Kweku ahmed» è davvero furioso: «Solo degli animali sosterrebbero questi giocatori inutili e incapaci... che un fulmine colpisca voi giocatori corrotti.»

E l'uomo è così arrabbiato che, in stile Trump, solo tre minuti dopo pubblica un altro post, rivolto direttamente alla FIFA: «Siate seri e intervenite contro paesi corrotti come la Svizzera, prima che i bookmaker rovinino questo torneo... Questa partita è stata truccata.»

Sono commenti a cui in realtà non si dovrebbe dare spazio. Perché lo facciamo comunque?

Perché mostrano cosa passa per la testa di alcune persone dopo una partita del genere. Naturalmente non leggerete tutto, ma alcune cose, probabilmente ancora più meschine, compariranno anche nei vostri messaggi privati.

I critici moderati

Anche sotto il post di blue Sport su Instagram (solo in tedesco), dedicato al risultato, ci sono alcuni commenti, ma questi sono – almeno a mezzanotte – assolutamente nei limiti del tollerabile.

Qualcuno rimpiange Shaqiri, che sarebbe mancato in ogni momento, altri si sbellicano dalle risate perché la Svizzera vorrebbe pur sempre diventare campione del mondo, e altri ancora dimostrano che potrebbero già domani lanciarsi come esperti, perché sanno che «Chi non segna, poi subisce.»

Naturalmente ci uniamo al coro e diciamo: «Teniamo la palla bassa e vinciamo in alto!»

Meglio se iniziamo contro la Bosnia-Erzegovina, così presto vivremo una grande favola estiva.

I commenti dei tifosi svizzeri presenti allo stadio

«Mi è sembrata una prestazione piuttosto arrogante dopo il vantaggio – deludente», afferma un tifoso dopo la partita a blue Sport, senza mostrarsi particolarmente ottimista per le prossime partite: «Il Qatar era, secondo me, l’avversario più debole. Ma spero che questo sia stato un campanello d’allarme».

«Sono veramente frustrato, specialmente dopo aver viaggiato così tanto», ha detto un altro.

Ottimista? «Certo, lo sono comunque», taglia corto un altro tifoso fuori dalla stadio di Santa Clara.

Le interviste di blue Sport (in tedesco)