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La Nati lo attende Embolo non può ancora entrare negli Stati Uniti, il motivo è legato alla sentenza del 2018

Swisstxt

3.6.2026 - 18:27

Breel Embolo
Breel Embolo
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Breel Embolo si è recato all'ambasciata statunitense a Berna per presentare domanda di visto.

Igor Sertori

03.06.2026, 18:27

03.06.2026, 18:34

Ecco cosa succede. La questione Embolo continua a far tremare: deve ancora attendere per poter partire

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Mercoledì sera, la Federazione svizzera di calcio ha fornito un aggiornamento sul caso Embolo: l’Ambasciata ha comunicato che la domanda di visto verrà trattata con priorità.

Si attende ora l’approvazione affinché Embolo possa recarsi a San Diego il prima possibile.

Nessuna news su Embolo. La Nazionale svizzera è arrivata negli Stati Uniti

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Riguardo ai motivi per cui l’ESTA di Embolo ha dovuto essere riesaminata, la federazione scrive: «Ieri pomeriggio l’Ambasciata degli Stati Uniti a Berna ha informato Breel di aver bisogno dei documenti giudiziari relativi a una sentenza conclusa e passata in giudicato dalla primavera scorsa, in relazione a una minaccia pronunciata nel 2018.»

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Durante gli accertamenti si è trattato concretamente di chiarire se fosse stata esercitata violenza fisica, cosa che non è avvenuta.

La federazione scrive inoltre che tutte le richieste ESTA erano state «approvate» il giorno della partenza.

Due ore e mezza prima del decollo, tuttavia, è giunta la comunicazione che l’ESTA di Embolo necessitava di ulteriori chiarimenti.

Intervento del DFAE

Il caso Embolo sta ora interessando anche la politica ai massimi livelli. Come comunicato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a «CH Media», si è in stretto contatto con l’Ambasciata degli Stati Uniti a Berna.

L’obiettivo è «chiarire la situazione e trovare una soluzione il più rapidamente possibile, affinché il signor Embolo possa entrare negli Stati Uniti».

Allo stesso tempo, il DFAE sottolinea che la competenza in materia di norme relative all'ingresso e al soggiorno spetta alle autorità statunitensi.

Inoltre, per motivi di tutela della privacy, non è possibile fornire ulteriori dettagli sulla procedura di visto in corso.

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Embolo dovrà quindi continuare ad armarsi di pazienza. Anche se, come previsto, dovesse ottenere il permesso di ingresso, il suo arrivo in ritardo negli Stati Uniti sarebbe tutt’altro che ideale in vista dell’ultima partita amichevole di sabato contro l’Australia. La partita si disputerà alle 12:00, ora locale a San Diego.

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