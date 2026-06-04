  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il tremore continua Embolo non raggiungerà la nazionale nemmeno giovedì. Salterà l'ultima partita di test?

Luca Betschart

4.6.2026

Embolo salterà anche l'amichevole contro l'Australia?
Embolo salterà anche l'amichevole contro l'Australia?
KEYSTONE

Breel Embolo deve continuare ad avere pazienza. Come riportato dal «Blick», l'attaccante della Nazionale non sarà autorizzato a recarsi negli Stati Uniti giovedì.

Paolo Beretta

04.06.2026, 16:23

04.06.2026, 16:34

Martedì la nazionale svizzera ha affrontato il lungo viaggio, di almeno 14 ore, verso San Diego. Con un'eccezione: Breel Embolo non è potuto volare negli Stati Uniti con la squadra. Poiché il suo ESTA era ancora «in fase di chiarimento», l'attaccante ha dovuto pazientare e non è potuto partire nemmeno mercoledì.

Embolo ha dovuto presentare una nuova domanda di visto all'ambasciata statunitense di Berna. Il motivo è la condanna per minacce multiple rimediata questa primavera, a causa di un incidente risalente al 2018. Le autorità statunitensi hanno richiesto informazioni più dettagliate al riguardo.

L'attaccante attende ora il via libera da Washington. Si tratta di un'attesa lunga.

Come riportato dal Blick, Embolo non potrà recarsi negli Stati Uniti nemmeno giovedì.

Sembra quindi molto improbabile che possa giocare l'ultimo test prima dei Mondiali contro l'Australia (sabato alle 21).

I più letti

Anziana con deambulatore beccata a 42 km/h, ecco com'è stato possibile
Tre controlli, il jet lag e l’allarme Vargas: dentro il blindatissimo ritiro della Svizzera a San Diego
Yann Sommer verso un club portoghese, ma... non per giocarci
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Cacciati per ristrutturare, ritrovano casa loro su Booking a 8'200 franchi al mese

Altre notizie

Ecco come è stato possibile. Il calciatore neozelandese Tim Payne passa da 4'000 follower a oltre 4 milioni in pochi giorni

Ecco come è stato possibileIl calciatore neozelandese Tim Payne passa da 4'000 follower a oltre 4 milioni in pochi giorni

Verso i Mondiali. Tre controlli, il jet lag e l’allarme Vargas: dentro il blindatissimo ritiro della Svizzera a San Diego

Verso i MondialiTre controlli, il jet lag e l’allarme Vargas: dentro il blindatissimo ritiro della Svizzera a San Diego

Coppa del Mondo. Primo allenamento per la Nati negli USA, Kobel: «Speriamo Breel ci raggiunga presto»

Coppa del MondoPrimo allenamento per la Nati negli USA, Kobel: «Speriamo Breel ci raggiunga presto»