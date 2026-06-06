  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Embolo raggiunge la Nazionale in hotel a San Diego e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Michael Wegmann e Ronja Zeller da San Diego

6.6.2026

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

06.06.2026

L'attesa è finalmente finita. Dopo 72 ore di ritardo, Breel Embolo è arrivato al ritiro della Nazionale svizzera a San Diego, negli Stati Uniti. E blue Sport era presente quando Murat Yakin ha accolto il suo attaccante con un abbraccio liberatorio.

,

Michael Wegmann e Ronja Zeller da San Diego

06.06.2026, 10:23

06.06.2026, 10:24

Pierluigi Tami, direttore della Nazionale svizzera, ha deciso di offrire personalmente il servizio taxi al 29enne insieme al team manager Damien Mollard.

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambìto titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

I due sono andati ad accogliere Embolo all'aeroporto di Los Angeles e hanno accompagnato l'attaccante per le circa due ore di viaggio in auto fino al ritiro della Nati a San Diego.

E così venerdì sera alle 19.10, ora locale (in Svizzera erano le 4.10 di notte), Embolo è sceso dalla vettura davanti all'hotel.

Il primo abbraccio di benvenuto è arrivato dall'allenatore Murat Yakin. Dopo 72 ore di ritardo, a causa di problemi con il suo permesso di entrata negli Stati Uniti, il suo centravanti è finalmente arrivato.

Verso i Mondiali. Approvato il visto di Embolo, ora può raggiungere i compagni negli Stati Uniti

Verso i MondialiApprovato il visto di Embolo, ora può raggiungere i compagni negli Stati Uniti

Embolo non giocherà contro l'Australia

Poche ore prima, Yakin aveva annunciato in conferenza stampa: «Abbiamo bisogno di Breel e Breel ha bisogno di noi».

Embolo non giocherà però nel test di oggi, l'ultimo prima dell'inizio dei Mondiali, contro l'Australia. Sarà però pronto per l'esordio in Coppa del Mondo contro il Qatar.

La sfida all'Australia in 4 punti. «Mangeremo pasta alle 8.30»: la Nazionale svizzera prepara l'ultimo test prima dei Mondiali

La sfida all'Australia in 4 punti«Mangeremo pasta alle 8.30»: la Nazionale svizzera prepara l'ultimo test prima dei Mondiali

I più letti

Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai
Esce di strada e finisce in una scarpata, uomo perde la vita a Canobbio
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Il dietro alle quinte del ritorno svizzero di Terence Hill
Alvin lascia «Battiti Live». Ecco chi affiancherà Ilary Blasi

Coppa del Mondo di calcio

Verso i Mondiali. E alla fine gli Stati Uniti concedono i visti alla Nazionale dell'Iran

Verso i MondialiE alla fine gli Stati Uniti concedono i visti alla Nazionale dell'Iran

Il video del suo discorso. Il sindaco di New York Mamdani cita Mario Balotelli e José Mourinho: ecco perché

Il video del suo discorsoIl sindaco di New York Mamdani cita Mario Balotelli e José Mourinho: ecco perché

Ecco come è stato possibile. Il calciatore della Nuova Zelanda Tim Payne passa da 4'000 follower a oltre 4 milioni in pochi giorni

Ecco come è stato possibileIl calciatore della Nuova Zelanda Tim Payne passa da 4'000 follower a oltre 4 milioni in pochi giorni

Il tremore continua. Embolo non raggiungerà la nazionale nemmeno giovedì. Salterà l'ultima partita di test?

Il tremore continuaEmbolo non raggiungerà la nazionale nemmeno giovedì. Salterà l'ultima partita di test?

Verso i Mondiali. Sicurezza, jet lag e allarme Vargas: dentro il blindatissimo ritiro della Svizzera a San Diego

Verso i MondialiSicurezza, jet lag e allarme Vargas: dentro il blindatissimo ritiro della Svizzera a San Diego

Video sul calcio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

06.06.2026

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

01.06.2026

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

02.06.2026

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

01.06.2026

Il trailer di «The Belonging» – disponibile dal 3 giugno su blue Play

Il trailer di «The Belonging» – disponibile dal 3 giugno su blue Play

La serie «The Belonging» racconta la storia di calciatori divisi tra diverse culture ed esplora come si sviluppa il senso di appartenenza in una società multiculturale.

02.06.2026

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Il trailer di «The Belonging» – disponibile dal 3 giugno su blue Play

Il trailer di «The Belonging» – disponibile dal 3 giugno su blue Play

Più video