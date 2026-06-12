Già alla seconda partita dei Mondiali, tribune in parte vuote e tifosi arrabbiati. Ecco perché

Le tribune della seconda partita dei Mondiali sono in parte poco affollate. X / RaymondTaker

Durante la seconda partita dei Mondiali 2026 a Guadalajara si sono notati spazi vuoti ben visibili sugli spalti. Mentre la FIFA ha dichiarato ufficialmente che lo stadio era quasi tutto esaurito, i tifosi si sono indignati per i posti vuoti e i prezzi elevati dei biglietti.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante la partita dei Mondiali tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, allo stadio di Guadalajara si sono visti chiaramente molti posti vuoti.

Sui social media i tifosi hanno attribuito la colpa soprattutto ai prezzi elevati dei biglietti e al sistema di rivendita della FIFA.

La FIFA ha dichiarato ufficialmente 44'985 spettatori, solo 679 in meno rispetto alla capienza dello stadio. Mostra di più

Il Mondiale 2026 è appena iniziato e già si registra il primo grande malcontento riguardo alle tribune. Durante la seconda partita del torneo tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, all’Estadio Akron di Guadalajara si notavano chiaramente dei vuoti nelle tribune.

Particolarmente evidenti erano i posti liberi nelle zone centrali della tribuna opposta. Anche in altri settori i sedili rossi sono rimasti vuoti. Nelle immagini televisive e nelle foto, lo stadio non sembrava affatto un'arena dei Mondiali tutta esaurita.

Dal punto di vista sportivo , la Corea del Sud ha vinto la partita per 2 a 1 dopo essere stata in svantaggio. Ma dopo il match non si è parlato solo della rimonta, ma soprattutto della domanda: perché in una Coppa del Mondo di calcio, già al secondo giorno del torneo, ci sono così tanti posti vuoti?

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

I tifosi danno la colpa ai prezzi dei biglietti

Sui social media numerosi tifosi hanno reagito con rabbia.

Molti hanno fatto riferimento ai prezzi dei biglietti, che avevano suscitato critiche già prima dell’inizio del torneo.

Secondo «The Athletic», i posti nella tribuna inferiore costavano circa 500 dollari, mentre quelli più in alto a bordo campo circa 400 dollari.

🚨TRENDING: Lots of empty seats in the stadium for South Korea vs Czechia. pic.twitter.com/8zESJeBGfB — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 12, 2026

Ancora più evidenti erano i posti vuoti nelle aree hospitality. Secondo l'articolo, tali pacchetti potevano costare oltre 5'000 dollari. Proprio lì si vedevano particolarmente molti posti vuoti.

Diversi tifosi hanno quindi attribuito la colpa al modello di prezzi della FIFA.

Un utente ha scritto, in sostanza, che non c'era da stupirsi se i posti rimanevano vuoti, dato che i prezzi erano stati spinti a livelli assurdi. Un altro ha parlato di tribune vuote «folle» già all'inizio del torneo.

Il dato ufficiale non corrisponde alle immagini

La contraddizione con il numero ufficiale di spettatori è esplosiva. La FIFA ha dichiarato 44'985 tifosi per la partita. La capienza dell'Estadio Akron è di 45'664 posti. Di conseguenza solo 679 posti avrebbero dovuto rimanere vuoti.

Le immagini dallo stadio hanno però trasmesso un'impressione diversa. Interpellata da «The Athletic», la FIFA non ha saputo dire se il dato ufficiale si riferisse ai biglietti venduti o agli spettatori effettivamente presenti.

El Estadio Akron de Guadalajara a pocos minutos del partido



📷 @RojiblancoInge pic.twitter.com/oC6tMnjvjL — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 12, 2026

Proprio per questo motivo, la partita diventa ora una prima cartina di tornasole per la strategia di vendita dei biglietti dei Mondiali.

Il match inaugurale del Messico ha registrato, come previsto, il tutto esaurito.

Quello tra Corea del Sud e Repubblica Ceca a Guadalajara ha invece dimostrato quanto possa essere difficile riempire gli stadi in assenza della nazionale ospitante o delle grandi potenze del calcio.

Secondo «The Athletic», allo stadio hanno dominato i tifosi messicani e un numero consistente di sostenitori sudcoreani. I tifosi cechi, invece, erano quasi invisibili.

Il Paese si era qualificato solo pochi mesi fa, rendendo di conseguenza difficile l’organizzazione del viaggio per i tifosi.