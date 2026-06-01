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Calcio Goldman Sachs: «La Spagna ha il 26% di probabilità di vincere i Mondiali»

SDA

1.6.2026 - 16:59

La Spagna favorita per la Coppa del Mondo Fifa, secondo un modello matematico elaborato dalla banca d'affari Golman Sachs. (nella foto d'archivio, la nazionale spagnola prima dela partita di qualificazione dello scorso 18 novembre contro la Turchia)
La Spagna favorita per la Coppa del Mondo Fifa, secondo un modello matematico elaborato dalla banca d'affari Golman Sachs. (nella foto d'archivio, la nazionale spagnola prima dela partita di qualificazione dello scorso 18 novembre contro la Turchia)
Keystone

La Spagna, con il 26% di probabilità, è la favorita per la vittoria della Coppa del Mondo Fifa 2026. A dirlo non sono i bookmaker, ma l'ultimo modello matematico realizzato dalla banca d'affari Goldman Sachs.

Keystone-SDA

01.06.2026, 16:59

01.06.2026, 17:02

La simulazione stima il numero di gol segnati da una determinata squadra («squadra i») contro un dato avversario («squadra j»), utilizzando l'intero storico delle partite internazionali non amichevoli dal 1978 (circa 20mila partite in totale). Il sistema è perciò simile al punteggio Elo, usato per classificare i giocatori di scacchi.

La ricerca dimostra però anche l'incidenza del talento realizzativo (la presenza dei migliori marcatori delle competizioni nazionali e non), del «momentum» della squadra (i gol segnati e subiti nelle ultime partite), così come altri fattori mentali e geografici (l'«effetto casa»).

Seguono Francia, Argentina e Brasile

Secondo il modello, la Spagna ha il 26% di probabilità di vincere il trofeo, seguita da Francia (19%), Argentina (14%), Brasile (8%) e Inghilterra (5%). La nazionale iberica è favorita dal punteggio Elo più alto, un attacco prolifico e un buon momento di forma.

L'Argentina è penalizzata dal «calo del vincitore», la sotto performance statistica tipica dei campioni in carica. La Francia paga il rischio di affrontare la Spagna in semifinale e per l'Inghilterra pesano le passate delusioni, la probabile sfida contro il Messico ad alta quota (a Città del Messico) e un sorteggio sfortunato.

Stando al modello della banca d'affari, la Svizzera verrebbe eliminata ai sedicesimi dall'Olanda.

USA e Iran ai sedicesimi

Stando alle previsioni, si attendono degli scontri interessanti. Ai sedicesimi di finale dovrebbero affrontarsi Usa-Iran, mentre ai quarti di finale ci sarebbe lo storico match tra Argentina e Portogallo, probabilmente l'ultimo scontro tra Messi e Cristiano Ronaldo.

La finale vedrebbe sfidarsi Argentina e Spagna, con la Coppa del Mondo che tornerebbe in Europa dopo essere stata vinta da una squadra sudamericana. Anche questo è uno schema storico: l'unica eccezione è il «back to back» del Brasile nel 1958 e nel 1962.

Ci sono infine 13 squadre cui Goldman Sachs attribuisce lo 0% di probabilità di vittoria. Tra queste, anche la Bosnia-Erzegovina che ha eliminato l'Italia.

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