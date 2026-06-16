Granit Xhaka ha ragione a criticare duramente compagni? Ecco cosa dice l'ex nazionale Beni Huggel

Granit Xhaka reagisce durante la partita di calcio del Gruppo B dei Mondiali tra Qatar e Svizzera allo stadio San Francisco Bay Area di Santa Clara, sabato 13 giugno 2026. KEYSTONE

Dopo il deludente esordio ai Mondiali contro il Qatar, Granit Xhaka critica pubblicamente i suoi compagni di squadra. Nel programma «Heimspiel bei der Nati», l'ex nazionale Beni Huggel commenta le dichiarazioni del capitano della Nati e spiega perché, a suo avviso, le sue parole possono avere un effetto positivo sul gruppo.

Redazione blue Sport Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il pareggio contro il Qatar, Granit Xhaka critica pubblicamente alcuni compagni per non aver rispettato le indicazioni tattiche.

L'ex nazionale svizzero Beni Huggel difende il capitano e ne apprezza la schiettezza: «Ha il fuoco dentro e vuole sempre vincere».

Secondo Andreas Böni, caporedattore di blue Sport, in futuro altri leader della Nazionale potrebbero assumersi maggiori responsabilità comunicative per alleggerire la pressione su Xhaka. Mostra di più

L'inizio del Mondiale è stato una delusione per la Svizzera.

Contro il Qatar, la squadra di Murat Yakin si è lasciata sfuggire una vittoria che sembrava ormai in cassaforte, disputando un secondo tempo sottotono e dovendosi infine accontentare di un pareggio.

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Un risultato che non è andato giù al capitano Granit Xhaka. Nell'intervista rilasciata dopo il fischio finale, il centrocampista non ha nascosto il proprio disappunto e ha criticato apertamente alcuni compagni.

«Se l'allenatore inserisce un giocatore e questo cerca di fare tutto da solo, senza rispettare la disciplina tattica nelle varie posizioni, allora diventa difficile», afferma Xhaka.

Il capitano punta in particolare il dito contro l'atteggiamento di alcuni subentrati: «Alla fine bisogna semplicemente fare quello che chiede l'allenatore e non avere la sensazione di dover fare lo showman o risolvere tutto da soli».

Huggel: «Xhaka ha il cuore in mano»

Beni Huggel condivide le critiche del capitano.

Nel programma di blue Sport «Heimspiel bei der Nati», l'ex nazionale svizzero e attuale opinionista della «SRF» punta il dito soprattutto contro i giocatori entrati a partita in corso.

«Manzambi e Amdouni non hanno mantenuto bene le loro posizioni. Entrambi avrebbero dovuto giocare più larghi», osserva il 48enne.

L'ex centrocampista difende anche la scelta di Xhaka di affrontare pubblicamente il tema. «Trovo positivo che lo dica apertamente. Se non ne parlasse, non sarebbe sincero con se stesso», afferma.

Resta però aperto il dibattito sul luogo più adatto per esprimere certe critiche. «Si può discutere se sia meglio affrontare questi temi internamente o pubblicamente», aggiunge Huggel.

Per lui, però, il comportamento di Xhaka non sorprende: «Potrebbe anche evitare di dire certe cose davanti ai microfoni, ma non è fatto così. Ha il cuore in mano e dice apertamente ciò che pensa».

Non sempre solo Xhaka

Anche Andreas Böni, caporedattore di blue Sport, comprende la posizione di Xhaka. «In linea di principio, Granit è nella posizione di poter affrontare qualsiasi argomento», afferma.

Secondo lui, però, l'effetto delle sue parole rischia di diminuire se le critiche vengono espresse dopo ogni partita. «Se a dirlo fosse stato Kobel, oppure Embolo, il messaggio avrebbe avuto un impatto diverso», osserva.

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Il caporedattore di blue Sport non esclude quindi che nelle prossime uscite della Nazionale altri leader del gruppo possano assumersi maggiori responsabilità comunicative.

«Non mi sorprenderebbe se nelle prossime partite si decidesse di distribuire il peso delle dichiarazioni su più spalle, anche per proteggere Granit», spiega.

«Mi piacerebbe vedere più giocatori con lo stesso atteggiamento»

Beni Huggel vede invece la situazione da un'altra prospettiva. «Forse gli altri giocatori affrontano questi temi internamente e noi semplicemente non lo sappiamo», replica l'ex nazionale.

«Ma è importante avere in squadra giocatori come Granit, che hanno questo fuoco dentro e vogliono sempre vincere».

Proprio questa mentalità, secondo Huggel, distingue il capitano della Svizzera dagli altri. «Mi piacerebbe vedere più giocatori con lo stesso atteggiamento», conclude.

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