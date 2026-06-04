Tim Payne è diventato una star dei social media. imago

Dal nulla a fenomeno dei social media: ecco come un influencer argentino ha trasformato il calciatore neozelandese Tim Payne nel beniamino di 4,4 milioni di fan. E cosa ha a che fare ciò con l'FC Balzers.

DPA, Jan Arnet dpa

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer argentino Valen Scarsini si diverte a rendere popolari atleti o club poco conosciuti.

Dopo aver già dato all'FC Balzers, della seconda lega interregionale svizzera, una spinta in termini di follower su Instagram, Scarsini sta ripetendo l'impresa con il calciatore neozelandese Tim Payne.

Payne, che giocherà con la Nuova Zelanda ai Mondiali, ha aumentato di quasi mille volte i suoi nemmeno 4'000 follower. Mostra di più

La Coppa del Mondo ha già una star segreta a due settimane dall'inizio: Tim Payne. Tim, chi?

L'influencer argentino Valen Scarsini si è posto la stessa domanda e ha lanciato un progetto sui social media per trasformare il poco conosciuto difensore della Nazionale neozelandese in una star del web con l'aiuto dei suoi follower.

Scarsini, noto anche come El Scarso, è probabilmente un nome familiare per qualcuno.

L'argentino, infatti, nel 2024 ha dato una spinta all'FC Balzers, squadra del Liechtenstein che gioca nella seconda lega interregionale. Il numero di follower su Instagram del club del Principato è passato, all'epoca, da circa 1'000 a più di 420'000.

Scarsini ha così identificato il 32enne come il giocatore meno conosciuto ai Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, in base alla sua esigua base di fan sui social media.

4,4 milioni di follower: esplode il canale Instagram di Payne

«Mancano pochi giorni alla Coppa del Mondo e non vediamo l'ora di fare il tifo per la nostra Nazionale. Ma cosa succederebbe se ci fosse un giocatore che ci unisce tutti, un calciatore che possiamo sostenere a prescindere dalla nazionalità?», ha chiesto l'influencer, che ha più di 1 milione di follower su Instagram.

Ha perciò invitato i suoi fan a trasformare il neozelandese in un fenomeno del web. Con successo.

All'inizio della scorsa settimana, Payne aveva ancora circa 4'700 follower sul suo account Instagram. Dopo l'appello di El Scarso, il numero è aumentato rapidamente fino a martedì, superando i 4,4 milioni di follower. C'è anche una canzoncina dedicata a Payne.

Payne: «È tutto piuttosto folle»

Payne, che gioca con i Wellington Phoenix in Nuova Zelanda, è entusiasta della sua nuova base di fan. Si era già sorpreso dell'esplosione dei suoi canali social media.

«Innanzitutto, vorrei ringraziarti di cuore Valen. Sono state 48 ore pazzesche», ha scritto il calciatore su Instagram. «Volevo anche sottolineare che sono molto grato di rappresentare il mio Paese e che apprezzo molto tutto l'amore che sto ricevendo dal tutto il mondo».

Questa sarà la terza partecipazione della Nuova Zelanda alla Coppa del Mondo. Gli All Whites non hanno ancora vinto una partita. Nel Gruppo G, Payne e i suoi compagni di squadra affronteranno Iran, Egitto e Belgio.