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Mondiali Il campo d'allenamento nel ritiro della Svizzera è infestato dai serpenti

SDA

8.6.2026 - 14:41

Su Instagram l'ASF ha pubblicato la foto seguente
Su Instagram l'ASF ha pubblicato la foto seguente
Keystone

Un ritiro da paura per la Svizzera mentre prepara i Mondiali: l'area adiacente il training center della nazionale di calcio presso la San Diego Jewish Academy è infestata da serpenti. I giocatori sono stati avvertiti della loro presenza vicino al campo di allenamento.

Keystone-SDA

08.06.2026, 14:41

08.06.2026, 15:50

La «Nati» ha scelto San Diego per prepararsi al meglio alla partita d'esordio ai Mondiali contro il Qatar, in programma il 13 giugno.

La squadra sta già affrontando le temperature umide degli Stati Uniti. Mentre si adatta al nuovo ambiente, deve anche affrontare un altro problema allarmante: sulla mappa del loro campo di allenamento è stata segnalata una «zona infestata dai serpenti» («Snaked Area»).

L'account ufficiale dell'Associazione svizzera di football (ASF) ha pubblicato una foto della propria struttura con le etichette che indicano le diverse sezioni, mostrando l'area riservata ai portieri sul retro del campo, mentre la palestra era coperta da un tendone.

«Attenzione ai serpenti»

C'è anche uno spogliatoio situato proprio dietro la zona palestra. Ma l'account svizzero ha lasciato alcuni tifosi sbalorditi dopo aver definito un'enorme area intorno al campo di allenamento come una «zona serpenti».

La zona problematica era stata contrassegnata con strisce rosso scuro e la scritta: «Attenzione ai serpenti».

Secondo il Museo di Storia Naturale di San Diego, nella regione sono presenti quattro specie di serpenti a sonagli velenosi. Il post su Instagram è andato virale.

La Svizzera non è l'unica nazionale a stare in guardia contro la presenza di serpenti nel proprio ritiro per i Mondiali.

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambìto titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

Situazione problematica anche per la Norvegia di Haaland

Anche alla Norvegia è stato chiesto di prestare attenzione ai rettili pericolosi nel loro campo presso il Grandover Resort & Spa a Greensboro, nella Carolina del Nord.

A Erling Haaland e ai suoi collaboratori è stato raccomandato di non «provocare» nessuno dei serpenti, che sono «molto comuni» a Greensboro. Il sito web della città afferma: «I serpenti testa di rame si trovano in tutti gli Stati Uniti orientali e sudorientali e sono molto comuni a Greensboro.

«Non provocateli, non cercate di prenderli in mano o di disturbarli in alcun altro modo: è estremamente pericoloso fare qualsiasi cosa che non sia lasciarli in pace».

Il centrocampista norvegese Kristian Thorstvedt avrebbe dichiarato di «non essere contento di sentire questa notizia» quando gli è stato comunicato l'episodio dei serpenti.

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