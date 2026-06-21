  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali Il Giappone travolge la Tunisia

Swisstxt

21.6.2026 - 08:10

Tutto facile
Tutto facile
Imago

La FIFA non ha enfatizzato tanto la promozione della 1000a partita di sempre ai Mondiali, e così l'omaggio migliore alla storia l'ha fatto il Giappone vincendo 4-0 contro la Tunisia.

SwissTXT

21.06.2026, 08:10

21.06.2026, 09:43

La squadra nipponica ha martellato per 90' quella di Renard, eliminata dal torneo in malo modo: 0 tiri in porta e 0,04 expected goals contro il Giappone, ma soprattutto 9 reti subite in due match.

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

Numeri impietosi che ben rappresentano una squadra depressa.

Ha tutt'altro stato d'animo il Giappone, che dopo aver trovato subito il vantaggio con Kamada si è ripetuto con Ueda (doppietta) e con Ito.

I più letti

È morta la 16enne ferita nel violento temporale a Zurigo
Il gelato da 44 euro è solo l'inizio: ecco come le vacanze in Italia stanno diventando un lusso
Ecco perché fare attenzione a questi inviti di ritiro nella buca delle lettere
Luisa Ranieri e i «no» a Luca Zingaretti: «Non volevo essere definita sua moglie»
Scappa dopo l'indicente mortale in Versilia, conducente del SUV con targhe ticinesi si costituisce: «Sono stato io»

Altre notizie

Mondiali. Primo storico punto per Curaçao

MondialiPrimo storico punto per Curaçao

Mondiali. Undav ribalta la Costa d'Avorio

MondialiUndav ribalta la Costa d'Avorio

Mondiali. Infortunio per Raphinha, a disposizione Neymar

MondialiInfortunio per Raphinha, a disposizione Neymar