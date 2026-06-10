Il miglior arbitro africano non fischierà al Mondiale: espulso da Trump, ora rompe il silenzio

Omar Artan è l'arbitro africano dell'anno 2025 sda

Omar Abdulkadir Artan è stato il primo somalo a essere nominato per una Coppa del Mondo di calcio. Ma invece che in campo, l'arbitro è finito in una sala interrogatori. Ora parla pubblicamente per la prima volta.

Redazione blue Sport Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te All'arbitro somalo della FIFA Omar Abdulkadir Artan è stato impedito di entrare negli Stati Uniti nonostante avesse un visto valido.

Nella sua prima intervista, il 52enne parla della più grande delusione della sua vita e sospetta motivi politici.

Le autorità statunitensi fanno riferimento a problemi di sicurezza, ma non forniscono dettagli specifici. Mostra di più

Per la prima volta dalla sua espulsione, Omar Abdulkadir Artan ha parlato con il «New York Times».

L'arbitro somalo avrebbe potuto entrare nella storia come primo arbitro del suo Paese ai Mondiali del 2026. Invece il suo viaggio si è concluso all'aeroporto di Miami.

«Sono molto, molto deluso», ha dichiarato Artan in un'intervista telefonica da Istanbul. «Sono solo un arbitro che ha cercato di vivere il suo sogno, il più grande sogno della mia vita».

Undici ore di interrogatorio in aeroporto

Il fischietto africano è atterrato a Miami sabato, a pochi giorni dall'inizio della Coppa del Mondo. Secondo il suo stesso racconto, è stato preso da parte dai funzionari di frontiera statunitensi e interrogato per ore.

Ha presentato tutti i documenti, compresi il visto, i documenti FIFA e la prova della sua lunga carriera di arbitro.

«Avevo i documenti giusti. Avevo il visto giusto», ha detto.

Dopo circa undici ore di interrogatorio, è stato portato in un'altra cella e poi messo su un volo per Istanbul.

E non gli è stata fornita una ragione specifica per il rifiuto di ingresso negli Stati Uniti.

«Non idoneo all'ingresso» Perché?

L'Agenzia statunitense per la protezione delle frontiere si è limitata a confermare che Artan era stato classificato come «non idoneo all'ingresso» in seguito a un approfondito controllo di sicurezza. Il motivo addotto? «Problemi di sicurezza».

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Secondo gli esperti, la somiglianza del nome con una persona presente in una lista di sanzioni statunitensi potrebbe aver giocato un ruolo importante. Nell'elenco figura un uomo dal nome quasi identico, accusato di avere legami con la milizia terroristica islamica Al-Shabaab.

Artan nega ogni legame. Gli agenti gli hanno chiesto più volte se conoscesse qualche membro della milizia.

«Non so nulla di Al-Shabaab», ha detto. «Sono solo un arbitro di calcio».

Critiche all'amministrazione Trump

Omar Artan ha arbitrato anche la finale della Champions League africana. KEYSTONE

Il caso sta suscitando un dibattito internazionale. Diversi alti funzionari del calcio e importanti senatori democratici hanno criticato la decisione delle autorità statunitensi.

I membri della Casa Bianca, invece, hanno difeso la misura. Andrew Giuliani, capo della task force del governo statunitense per la Coppa del Mondo, ha dichiarato alla BBC che ci sono state informazioni incriminanti. Tuttavia, non ha fornito dettagli specifici.

Lo stesso Artan ritiene che la sua nazionalità possa aver giocato un ruolo. «Penso che abbiano un problema con il mio Paese», ha detto.

La FIFA accetta la decisione

La FIFA ha poi confermato che il fischietto somalo non potrà giocare ai Mondiali. L'organo di governo mondiale ha spiegato che le procedure di ingresso sono di esclusiva responsabilità dei rispettivi Paesi.

È particolarmente amaro per il 52enne: a suo dire, aveva trascorso quattro anni a prepararsi specificamente per la Coppa del Mondo, aveva frequentato numerosi corsi FIFA ed era stato persino eletto arbitro dell'anno nel 2025 dalla Confederazione calcistica africana (CAF).

Ora sta tornando a Mogadiscio, prima dell'inizio della Coppa del Mondo.

Il suo sogno di essere il primo somalo ad arbitrare una partita della Coppa del Mondo si è infranto.