Secondo il presidente dell'ASF, l'episodio non ha lasciato strascichi. IMAGO/STEINSIEK.CH

A pochi giorni dalla partenza per gli Stati Uniti, Breel Embolo è rimasto bloccato ai controlli a causa di un’autorizzazione di viaggio non valida. Ai microfoni di blue Sport, il presidente dell’ASF Peter Knäbel ha raccontato come la federazione abbia gestito una procedura di visto particolarmente complessa.

Redazione blue Sport Syl Battistuzzi

Hai fretta? blue News riassume per te Breel Embolo non è potuto partire con i compagni per gli Stati Uniti perché la sua autorizzazione ESTA è risultata improvvisamente non valida.

Il presidente dell’ASF Peter Knäbel ha spiegato a blue News che il giocatore ha dovuto richiedere personalmente un visto all’ambasciata americana di Berna.

Secondo Knäbel, il caso è ormai chiuso e, con Embolo arrivato a San Diego otto giorni prima della prima partita, l’episodio non ha lasciato strascichi. Mostra di più

Martedì della scorsa settimana, Breel Embolo non ha potuto imbarcarsi con i compagni diretti negli Stati Uniti. Il motivo: la sua autorizzazione elettronica di viaggio, l’ESTA, risultava non valida, dopo che per lungo tempo il suo stato era rimasto indicato come regolare.

«Naturalmente non è una situazione piacevole in cui trovarsi. Il mio compito, però, è stato quello di cercare comunque delle soluzioni e provare a far arrivare Breel il più rapidamente possibile», ha spiegato il presidente dell’ASF Peter Knäbel.

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L’attaccante della Nazionale ha dovuto presentare una richiesta di visto all’ambasciata statunitense a Berna.

«All’ambasciata è dovuto andare da solo», ha precisato Knäbel, aggiungendo che il giocatore del Rennes ha dovuto compilare la domanda senza l’aiuto di rappresentanti dell’ASF.

«In quei momenti l’ho trovato molto rilassato, e questo sicuramente aiuta», ha osservato il dirigente tedesco.

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L'ASF non avrebbe dovuto monitorare lo status di Embolo?

«Siamo riusciti a completare questa procedura di visto in tempi molto brevi», ha spiegato il 59enne. Giovedì sera Embolo ha ricevuto il via libera definitivo: il visto gli è stato rilasciato.

Venerdì ha finalmente potuto raggiungere la squadra a San Diego.

«Ora è qui, otto giorni prima della prima partita. Quando lo si vede allenarsi, si capisce che adesso conta solo lo sport», ha sottolineato Knäbel. Il presidente dell’ASF non ritiene dunque che l’episodio abbia lasciato strascichi.

Andy Böni, caporedattore di blue Sport, ha poi chiesto se, alla luce del dossier personale di Embolo — il 29enne è stato recentemente condannato per minacce — non sarebbe stato opportuno verificare il suo status in modo più proattivo.

«L’intero processo è stato monitorato, lo status può essere controllato. Quando all’aeroporto è improvvisamente cambiato, si è trattato di trarre il meglio dalla situazione», ha risposto Knäbel.

Le risposte di Peter Knäbel a blue Sport, in tedesco: