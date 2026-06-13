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Pareggiano contro la Svizzera Il Qatar festeggia un risultato storico: «Siamo molto orgogliosi di noi stessi»

dpa

14.6.2026 - 01:02

Grande esultanza: il Qatar ha compiuto un'impresa storica.
Grande esultanza: il Qatar ha compiuto un'impresa storica.
dpa

Contro la Svizzera il Qatar era nettamente sfavorito, eppure è riuscito a scrivere una pagina di storia. Nella prossima partita potrebbe arrivare un altro traguardo importante.

DPA

14.06.2026, 01:02

Foto di esultanza davanti alla curva dei tifosi e volti felici nella zona interviste: i calciatori del Qatar hanno festeggiato lo storico pareggio ai Mondiali contro la Svizzera come se fosse una vittoria.

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Per la prima volta nella sua storia, l'Emirato ha conquistato un punto nella fase finale di un Mondiale grazie a un 1-1. Il pareggio di Boualem Khoukhi nei minuti di recupero ha fatto esplodere di gioia giocatori, dirigenti e tifosi.

«Siamo molto orgogliosi di noi stessi», ha detto l'attaccante Akram Afif, aggiungendo con un sorriso: «Speriamo di poter conquistare tre punti nella prossima partita». Nella notte tra giovedì e venerdì la squadra affronterà il Canada, uno dei paesi ospitanti. L'ultimo avversario del girone sarà invece la Bosnia-Erzegovina.

Il piano funziona

Contro la Svizzera, grande favorita, la formazione dell’allenatore spagnolo Julen Lopetegui si è concentrata quasi esclusivamente sulla difesa. Ma poiché il Qatar ha concesso solo un gol su rigore a Breel Embolo, la partita è rimasta aperta fino all'ultimo. «Avevano più esperienza di noi.

Il nostro obiettivo era tenere il risultato in bilico il più a lungo possibile, in modo da poter magari segnare nel finale. È andata proprio così», ha spiegato Afif.

Il Qatar partecipa alla fase finale di un Mondiale solo per la seconda volta. Nel 2022, nell'edizione di casa, la nazionale araba era stata eliminata alla fase a gironi senza raccogliere nemmeno un punto.

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