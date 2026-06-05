Mario Balotelli sbarca a New York. Non in campo, ma nel discorso del sindaco Zohran Mamdani, che, come riportato da «Il Post», ha tirato in ballo l’attaccante italiano mentre parlava di trasporti, sicurezza e organizzazione in vista dei Mondiali maschili di calcio.
La frase scelta non è una qualunque. È una delle più celebri associate a Balotelli, oggi 35enne e giocatore dell’Al-Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti, ma da giovane considerato tra i più grandi talenti del calcio mondiale.
Mamdani lo ha definito «uno degli attaccanti più forti dei tempi recenti» e ha ricordato il suo paragone più famoso: «Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Un postino per caso festeggia quando consegna le lettere?».
🚨 WOW! Mayor Zohran Mamdani drops an incredible Mario Balotelli quote to explain his governing philosophy for the World Cup.