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Mondiali Infortunio per Raphinha, a disposizione Neymar

Swisstxt

20.6.2026 - 23:28

Raphinha con Carlo Ancelotti
Raphinha con Carlo Ancelotti
KEY

Il Brasile dovrà probabilmente fare a meno di Raphihna per la sfida alla Scozia.

SwissTXT

20.06.2026, 23:28

21.06.2026, 09:43

L'attaccante ha infatti subito un infortunio muscolare alla coscia destra e dovrà seguire un trattamento intensivo.

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

Il CT Carlo Ancelotti ha però affermato che mercoledì sarà a disposizione Neymar, tornato ad allenarsi individualmente.

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