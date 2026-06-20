Il Brasile dovrà probabilmente fare a meno di Raphihna per la sfida alla Scozia.
L'attaccante ha infatti subito un infortunio muscolare alla coscia destra e dovrà seguire un trattamento intensivo.
Mondiali di calcio 2026
I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.
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Il CT Carlo Ancelotti ha però affermato che mercoledì sarà a disposizione Neymar, tornato ad allenarsi individualmente.